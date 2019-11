TV-pastoren brukte studenter til å gjøre gratisarbeid på privat hytte

– Hva snakker vi om da? Hans hytte, eller hjem?

– De rev en hytte han skulle sette opp igjen. Det var etter skoletid, sier Pedersen.

Tror ikke på Stawinski

TV 2 har etter dette intervjuet gjort et nytt forsøk på å få Hanvold i tale om rivingen av hytten, uten å lykkes.

Hanvold og flere ansatte i Visjon Norge fikk følgende spørsmål:

– Er det vanlig at studenter gjør tungt manuellarbeid for ledelsen i Visjon Norge uten å motta betaling?

– Hva tenker du om at flere kilder TV 2 har vært i kontakt med hevder de ikke fikk penger for å jobbe for Visjon Norge, og at de mener du (Hanvold) visste hva som skjedde fordi de jobbet hos deg?

Hanvold har ikke besvart våre spørsmål, og en ansatt i Visjon Norge sier til TV 2 i en telefonsamtale at Hanvold tar kontakt om han har mer å tilføye.

Rektor Arne Pedersen svarer på e-posten, og ønsker å understreke at det var både polske og norske personer som var med på å rive hytten, og at de polske studentene ikke hadde hovedansvaret for rivingen.

Mandag ettermiddag mottok TV 2 en e-post fra Visjon Norges advokat, der de skriver følgende:

«Innslaget på TV2 etterlater et feilaktig inntrykk av at TV Visjon Norge har en forbindelse til en underliggende straffesak som programmet synes å basere seg på. På vegne av TV Visjon Norge, finner man derfor grunn til å gjøre uttrykkelig at de ikke er part i straffesaken. Videre bes korrigert at Maksymillian Pyra ikke er pastor i TV Visjon Norge. Endelig vil TV Visjon Norge gi uttrykk for at det ikke festes noe lit til forklaringen til Dariusz Stawinski.»