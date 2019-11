26. september fikk politiet i Tucson i delstaten Arizona melding om bråk ved et gruppehjem for vanskeligstilte barn.

Meldingen gikk på at en 15 år gammel gutt skrek, var utagerende og hadde veltet en søppelbøtte. Politiet rykket til stedet, og på et tidspunkt besluttet en politimann at han skulle pågripe gutten.

Filmet pågripelsen

En 16-åring som bor i samme gruppehjem begynte å filme pågripelsen. Den viser hvordan politimannen kaster seg over gutten som sitter uten lemmer på gulvet.

Gutten skriker i panikk: «Ikke legg deg over meg. Ikke legg deg over meg».

Se videoen øverst i saken.

– Emmanuel var frustrert fordi han ønsket å begynne på skolen igjen, forklarer 15-åringens advokat, Joel Feinman, til New York Times.

– Det var et grusomt syn. Han ble overfalt av en mann med politiskilt og pistol. Han ble skreket og bannet til, sier han.

Feinman legger til at alle barna på gruppehjemmet bor der fordi de allerede har opplevd omsorgssvikt eller blitt forlatt av voksne.

– Sjokkerende

Advokaten ga den åtte minutter lange videoen til i lokale medier onsdag i forrige uke, og reaksjonene er sterke, også hos den lokale politisjefen.

– Videoen er sjokkerende, og personlig vanskelig å se på, uttalte sheriff Mark Napier i Pima county mandag. Han sa videre at politiet etterforsker om politimannen brøt loven under arrestasjonen.

Han forklarer at Emmanuel hadde ropt og prøvd å komme seg forbi politimannen i forkant av pågripelsen. I videoen hører vi politimannen rope til gutten: «Jeg sa du skulle sitte stille, men du beveger deg».

15-åringen er kvadruppel amputert og satt på gulvet da politimannen kom. Foto: Pima County Public Defender's Office via AP

Siktelsen frafalt

Nåde Emmanuel og en annen ungdom ble arrestert og tatt med til ungdomsfengsel hvor de ble formelt siktet for ordensforstyrrelser og løslatt igjen.

Statsadvokatens kontor opplyser at de ikke så videoen før søndag, men også de ble rystet over det de så.

– Samme dag som vi så videoen, frafalt vi siktelsen mot Emmanuel, sier statsadvokat Jonathan C. Mosher.

Feinman sier at Emmanuel er enig i publiseringen av videoen, for å hindre at noe lignende skjer igjen. Politimannen er permittert mens saken etterforskes.