Skeptisk til om Mourinho blir en suksess i Tottenham

Så skjedde det som for noen år siden virket som en av de mest utenkelige tankene.

José Mourinho (56) tar over Tottenham, som under Mauricio Pochettinos ledelse har representert en motvekt til de øvrige toppklubbenes heftige pengebruk.

– To verdener som kolliderer

Med mindre finansielle muskler maktet likevel Pochettino å bygget et lag som tok seg hele veien til Champions League-finalen forrige sesong. Pokalene har imidlertid uteblitt, og den elendige sesongstarten ble argentinerens bane.

Nå går det mot et av de heftigste stilskiftene man kan tenke seg i Premier League, mener TV 2s fotballekspert Brede Hangeland. Han er forbløffet over nyheten som ble sluppet tidlig onsdag morgen.

– Man går fra den mest langsiktige og best likte treneren i Pochettino, som åpenbart har brydd seg om klubben, fansen og spillerne til en mann som på mange punkter befinner seg på den andre enden av skalaen. Mourinho er mest opptatt av å vinne, ikke at det skal se fint ut. Han er også opptatt av seg selv og spiller en helt annen type fotball. Han tror ikke noe spesielt på å utvikle noe over tid, sier Hangeland.

– Dette er to verdener som kolliderer. For en tid siden virket det helt usannsynlig å tenke at Mourinho skulle ta over Tottenham.

Han tror ikke umiddelbart at den tidligere Chelsea-, Real Madrid-, Inter- og Manchester United-manageren blir noen suksess i Tottenham. Etter Mourinhos exit i United ble det konkludert med at han ikke hang med på utviklingen fotballen har tatt de siste årene med Jürgen Klopps Liverpool og Pep Guardiolas Manchester United.

– Det var konklusjonen den gangen, og den var solid. Det blir spennende å se om han kommer inn med de samme ideene og er den gamle Mourinho, eller om han har fornyet seg og tenker nytt. Det er helt tydelig at han var akterutseilt mot slutten av tiden i United, sier Hangeland.

To sterke personligheter

Den tidligere Premie League-stopperen tror imidlertid ikke at Mourinho kommer til å returnere til manesjen med en offensiv og risikofylt fotball, som virker å være trenden i 2019. Til det er suksessen til blant andre Klopp for stor.

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller er skeptisk til om Mourinho, som har bygget sine triumfer på solide og gjerrige lag, lykkes.

– Foreløpig kjenner jeg ikke på at dette er noen kjempegod match. Jeg tror at Mourinho kommer til å være på sitt aller, aller beste i starten. Han kommer til å si de riktige tingene og gjøre mye bra. Faren er at det blir giftig på lang sikt. Hans merittliste gjør at han fortjener supporternes gunst, sier Stamsø-Møller.