Saken oppdateres!

Det bekrefter klubben i en pressemelding onsdag morgen.

Portugiseren har fått en kontrakt ut 2023-sesongen, og vil lede laget allerede i lørdagens oppgjør borte mot West Ham.

Mourinho tar over for Pochettino som fikk sparken tirsdag kveld.

– I José har vi en av de mest suksessfulle managerne i fotballen. Han har et lass med erfaring, kan inspirere lag og er en stor taktiker, sier styreformann Daniel Levy.

José Mourinho sier selv dette:

– Jeg gleder meg over å få ta del i en klubb med en slik arv og lidenskapelige supportere. Kvaliteten i stallen og akademiet begeistrer meg, og jeg ble tiltrukket av muligheten til å jobbe med disse spillerne.

Mourinho har vært uten klubb etter at han fikk sparken i Manchester United for nesten ett år siden. 4. desember møter Tottenham Manchester United på Old Trafford.

56-åringen har ledet London-rivalen Chelsea to ganger og har blant annet ledet dem til tre serietitler. Den siste tiden har han jobbet som fotballekspert for Sky Sports.

– Folk stiller spørsmål om Manchester United-jobben, men om man ser på hele karrieren så har han vært svært suksessfull, og det er en ting som Tottenham har savnet i det siste. Under Pochettino har de ikke klart å ta steget som kreves for å hente et trofé, og det er dette José Mourinho gjør når han går til en klubb, sier Jamie Carragher til Sky Sports.