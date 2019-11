Blandingsrasen Bear er spesialtrent for å sniffe opp, og redde koalabjørner i redningsoperasjoner i Australia.

Den siste tiden har en rekke skogbranner herjet i Australia. Da har hunden vist seg å være svært viktig.

Må beskytte seg

Bear klarte å lukte seg frem til et område hvor mellom 20 og 40 koalabjørner befant seg.

Brannene ødela 85 prosent av de 1000 hektarene koalabjørnene oppholdt seg i.

– Bear indikerte at det definitivt er levende koalabjørner som fortsatt befinner seg i området. Det er lovende, og vi vil fortsette å lete, skriver dyrevernorganisasjonen IFAW i et innlegg på Facebook.

Hunden brukes vanligvis til å søke etter syke eller skadde dyr, og er vant til å jobbe i vesentlig roligere forhold enn det er i Australia i disse dager.

PAUSE: Bear tar seg en velfortjent pust i bakken. Foto: IFAW / Reuters

Bear må derfor beskytte seg med beskyttelsessokker på potene for å sikre seg mot de voldsomme brannene.

– Perfekt

En talsperson for IFAW sier at Bear har egenskaper som egner seg perfekt som redningshund.

– Som en ung og intelligent hund med mye energi egnet han seg dårlig som kjæledyr, og eierne hans bestemte seg for å adoptere han bort. Ved å trene han opp til å søke etter koalabjørner gir det han også en sikker fremtid, sier Clare Sterling til CNN.

Rødt farevarsel

Det er fortsatt svært varmt i store deler av Australia, og det er sendt ut et rødt farevarsel for deler av delstaten Victoria på torsdag. Det skriver The Guardian.

Australske myndigheter advarer om at brannene er farlig, ukontrollerte og at forholdene endrer seg kontinuerlig. Ifølge The Guardian er det for sent for folk å forlate de brannutsatte områdene, og de blir derfor bedt om å søke ly i solide bygninger.

Så langt har seks mennesker mistet livet, og nærmere 600 hjem har gått tapt i de voldsomme brannene. Man frykter også at drøyt 350 koalabjørner har mistet livet i skogbrannene.