Toyota RAV4 er nærmest definisjonen på en norsk folke-SUV. En ujålete, praktisk og velbygget bil, som i flere generasjoner har dekket behovet for svært mange eiere.

Det ruller mer enn 50.000 eksemplarer på norske veier, dette er med god margin landets mest solgte SUV så langt i år.

Flere skal det nok også bli, for nå er det klart for en svært spennende RAV4-utgave.

I natt hadde den premiere på bilutstillingen i Los Angeles, vi snakker om RAV4 ladbar hybrid.

Best i klassen

Vi har en tid kunnet kjøpe RAV4 i konvensjonell hybridutgave. Toyota har ikke akkurat vært kjapt ute med ladbare hybrider. Men nå kommer de altså.

Her lover de mer kraft, bedre drivstoffeffektivitet og mindre utslipp, enn noen andre modeller i klassen.

Bilen blir RAV4s toppmodell og flaggskipet for Toyotas utvalg av hybride kjøretøy. Dem er det etter hvert mange av.

RAV4 har blitt både større og mer sporty med årene, designet på dagens modell skiller seg betydelig fra de tidligere.

60 kilometer på strøm

Toyota går ut med det de betegner som "foreløpige tall", i påvente av endelig homologering. Disse sier at bilen får full effekt på 306 hestekrefter og vil kunne akselerere fra 0-100 km/t på 6.2 sekunder. I tillegg er målet at bilen skal få klasseledende CO2-utslipp og drivstofføkonomi: Toyota har allerede oppgitt data for WLTP-standard som indikerer et offisielt CO2-utslipp på under 30 gram/kilometer.

Så til det svært mange vil lure på her: Nemlig rekkevidden. Her går Toyota ut med et tall på 60 kilometer, også det etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Slik ser det ut innvendig. Toyota går ut med et rekkeviddetall på 60 kilometer for den ladbare RAV4-en.

Kommer sent neste år

Rent teknisk har man utviklet et nytt litium-ion batteri med høy kapasitet, samt lagt til en omformer til hybridsystemets styringsenhet. Bensinmotoren er samme 2,5-literen som i vanlige RAV4 Hybrid.

Toyota er ellers sparsomme med opplysninger så langt. Men vi får i alle fall bekreftet at bilen kommer med firehjulstrekk. Hvor mye/tungt den kan trekke, vet vi ikke noe om ennå. Heller ikke om den ladbare hybriddrivlinjen går ut over plassen i baksetet og/eller bagasjerommet. Dette må vi derfor komme tilbake til.

Bilen har altså premiere på bilutstillingen i Los Angeles akkurat nå. Men det drøyer litt til lansering, det skjer ikke før tredje kvartal 2020.

Toyota viser den i Los Angeles denne uka, lansering skjer i tredje kvartal neste år.

