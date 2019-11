Da amerikanske Phillip Williams hørte om nyheten «Impossible Whopper», som er Burger Kings veganske alternativ til deres bestselgende hamburger, studerte han den nøye før han spiste den, skriver britiske The Guardian.

Reagerte med sjokk

Etter å ha studert ingrediensene nøye, konkluderte han med at den ikke inneholdt noen form for mat av animalsk opprinnelse, eksempelvis majones, og valgte deretter å spise burgeren.

Nå har han levert søksmål mot burgerkjeden, og hevder han ble villedet.

Amerikaneren reagerte ifølge The Guardian med sjokk da han fant ut at de veganske hamburgerne ble stekt på samme plate som de som ble laget av kjøtt, og i rettspapirene argumenterer han for at han aldri ville kjøpt produktet om han visste at den var dekket av kjøttrester.

– Feil premiss

Han forteller at han leverer søksmålet på vegne av alle veganere og vegetarianere som har kjøpt produktet på feil premiss.

Samtidig foreslår Williams at Burger King bør merke at veganer-burgerne stekes på samme plate som kjøttprodukter i fremtiden.

I en pressemelding forteller burgerkjeden at de ikke kommenterer pågående rettstvister.