Det er ventet demonstrasjoner i landet på torsdag, og grensene til Ecuador, Peru, Brasil og Venezuela blir derfor stengt fra onsdag til fredag morgen.

Regjeringen i Colombia vil hindre at utlendinger som vil forstyrre offentlig ro og orden, tar seg inn i landet. Frykten er at situasjonen i Colombia skal bli som i Bolivia, Chile og Ecuador, der mange mennesker er drept i opprør og demonstrasjoner den siste tiden.

President Ivan Duque frykter blant annet at regjeringen i Venezuela vil sende inn folk for å eskalere situasjonen i Colombia. Myndighetene har så langt nektet to venezuelanske borgere adgang og utvist ni. Til sammen er 24 personer fra nabolandet Venezuela bedt om å forlate Colombia, opplyser immigrasjonsmyndighetene i landet.

Fagforeninger for andre grupperinger har kunngjort at den landsdekkende protestmarsjen er mot planlagte pensjons- og arbeidslivsreformer, kutt i tilskudd til universitetene og drapene på lokalsamfunnsledere.

Regjeringen blir også beskyldt for ikke fullt ut å implementere fredsavtalen som ble inngått med FARC i 2016. Det er årsaken til at tidligere FARC-medlemmer igjen har tatt til våpen, mener de som arrangerer protestmarsjene.

Mandag innførte regjeringen tiltak som gir guvernører og ordførere rett til å innføre portforbud i deres område