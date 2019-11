Audi opplever svært godt salg av sin elektriske SUV e-tron. Den treffer naturlig nok godt i Norge – vi elsker jo både elbil og SUV.

Snart kommer vi imidlertid til å få et luksusproblem. Akkurat nå avduker de nemlig sin neste elbil – en bil vi har gledet oss til en stund – nemlig e-tron Sportback.

Her har man egentlig bare tatt en vanlig e-tron – og gitt den coupeaktig taklinje.

E-tron Sportback byr imidlertid på en del spennende andre nyheter også – og en startpris på 521.000 kroner.

Kort sagt: Den kommer til å gjøre valget for de som leter etter elektrisk SUV enda vanskeligere.

Her kan du unngå ventetid på el-SUVen

Sporty design

Vi er på plass i Los Angeles, der Audi har et stort show, i forbindelse med avdukingen av sin neste elbil. Det er rene rockekonsert-stemningen i hallen, med et voldsomt lysshow, i det bilen ruller inn på scenen.

Dette er ikke bilen som skal vinne prisen for mest fornuftige og praktiske modell – men som til gjengjeld appellere mye til følelsene. Mer coupeaktig taklinje stjeler plass – men gir samtidig bilen et mye mer sporty design.

Denne trenden har bare blitt mer og mer framtredende i markedet de siste årene – og Audi har lange tradisjoner for å tilby firedørs-modeller med coupeaktig utseende.

Dette bør du gjøre før garantien utløper

Audi e-tron Sportback er en linjelekker og sporty SUV.

Bedre rekkevidde

Audi e-tron Sportback er en stor bil – og måler nesten 5 meter i lengden, og knappe to meter i bredden. Og selv med den coupeaktige taklinjen, er bagasjerommet på solide 615 liter.

Designet bidrar dessuten til enda lavere luftmotstand, noe som påvirker rekkevidden positivt. Det kommer to varianter, med betegnelsene vi kjenner fra e-tron: Sportback 50 og 55.

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er på plass i Los Angeles.

Vi får opplyst at rekkevidden med største batteripakken er inntil 477 km etter WLTP-standarden. For Audi e-tron Sportback 50 er rekkevidden på inntil 372 km. Til sammenligning er tallene for "vanlige" e-tron henholdsvis 417 og 300 kilometer.

Men rekkevidde og forbruk kan endre seg når typegodkjenning foreligger senere i år, og påvirkes også av valg av ekstrautstyr.

Disse bileierne gruer seg mest til å ha bilen på verksted

661.000 kroner for toppmodellen

Startprisene for de to batteripakken er henholdsvis 521.000 og 661.000 kroner. Begge varianter har adaptiv luftfjæring, quattro firehjulsdrift og Virtual cockpit som del av standardutstyret. Varmepumpe og ekstra oppvarming for kupé og batteri følger også med.

Audi e-tron Sportback 55 har 408 hk tilgjengelig og gjør unna 0-100 km/t på 6,6 sekunder, eller 5,7 sekunder om føreren aktiverer boost-mode. 50-modellen har 313 hk tilgjengelig.

Ved høye hastigheter senkes bilen automatisk ved hjelp av den adaptive luftfjæringen som er standardutstyr på begge utgaver. Audi e-tron Sportback 50 er utstyrt med et 71 kWh-batteri, mens 55-utgaven er utstyrt med et batteri på 95 kWh.

Bagasjerommet er noe mindre enn e-tron med mer tradisjonell hekk. Men det er fortsatt 615 liter til rådighet.

Tilleggsgaranti gjør det tryggere å kjøpe bruktbil

Hurtiglading

Det er mulighet for hurtiglading på henholdsvis 120 kW og 150 kW for begge varianter, som gjør at du kan lade opptil 80 prosent av batteriets kapasitet på bare en halvtime.

Audi påpeker at rekkevidden på bilen må ses i sammenheng med ladehastighet, og her kommer Audi e-tron Sportback og Audi e-tron veldig godt ut, enten du velger 50 eller 55.

– For kundene er den såkalte forflytningshastigheten avgjørende for planlegging av langtur. Rekkevidden og den effekten du kan lade bilen på ved hurtigladestasjoner, gjør at langturen med en Audi e-tron Sportback gjøres unna enda mer effektivt enn hva som er mulig med de fleste andre modeller i markedet, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller AS.

Bakseteplassen er imponerende god.

Kommer våren 2020

De første bilene ankommer det norske markedet våren 2020. Audi Norge åpner for bestilling av Audi e-tron Sportback 50 og 55 i løpet av neste uke.

Begge får mulighet for montering av takstativ og hengerfeste, med en tillatt hengervekt på 1800 kg. Dette er naturligvis viktig for norske kjøpere.

S-line-pakke er tilgjengelig ekstrautstyr på begge modeller, og innebærer blant annet større luftinntak.

Det blir også mulig å bestille 22-tommersfelger til Audi e-tron Sportback rundt sommeren 2020.

Vi har testet Audi e-tron – i Afrika!

Video: Her er vårt første møte med Audi e-tron: