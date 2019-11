Mourinho har vært uten jobb siden han fikk sparken i Manchester United i desember i fjor.

Nå kan portugiseren være på vei tilbake i yrket som Tottenham-manager, skriver britiske Sky Sports.

Ifølge dem er Tottenham kommet langt i samtalene med José Mourinho om den ledige jobben etter at Mauricio Pochettino fikk sparken tirsdag kveld.

Ifølge Sky Sports kan en avtale være klar allerede onsdag.

– Om José vil gå tilbake til en topp managerjobb er det bare å se på CVen hans. Folk stiller spørsmål om Manchester United-jobben, men om man ser på hele karrieren så har han vært svært suksessfull, og det er en ting som Tottenham har savnet i det siste. Under Pochettino har de ikke klart å ta steget som kreves for å hente et trofé, og det er dette José Mourinho gjør når han går til en klubb, sier Jamie Carragher til Sky Sports.

TV 2s ekspert Guillem Balague tror ikke Mourinho vil passe filosofien til Tottenham.

– Prioriteten til Spurs er å komme blant topp fire og kvalifisere seg til Champions League, ved å bruke minst mulig midler. Da mener jeg Mourinho ikke passer den profilen. Men fotball er merkelig og Daniel Levy (Tottenhams klubbeier) har ikke vært logisk i valgene sine tidligere med tanke på Harry Redknapp, Tim Sherwood og Pochettino. Ingen av de valgene har noe med hverandre å gjøre, men hvem vet, undrer TV 2-eksperten.

Andre managere som er blitt koblet til den ledige Tottenham-jobben er Julian Nagelsmann og Eddie Howe.