Det var like før klokken 23.30 tirsdag kveld at politiet meldte at et vogntog med radioaktivt materiale har veltet på E6 nord for Steinkjer i Trøndelag.

Veien er stengt.

– Vogntoget har kjørt av veien og veltet. Vogntoget er lastet med radioaktivt materiale, så vi har derfor opprettet en sikkerhetssone på 50 meter, sier operasjonsleder Ebbe Kimmo i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Det skal ikke være snakk om noen lekkasje fra vogntoget.

– Så det skal ikke være noen fare per nå, men vi er på stedet for å opprettholde sikkerhetssonen og vente på trygg transport videre av det radioaktive stoffet, sier Kimmo.

Operasjonslederen sier det er svært glatt på stedet.

– Da vår patrulje hadde kommet til stedet kjørte en annen bil av veien like etter, så det er dårlige kjøreforhold, sier han.

Politiet mistenker ikke at sjåføren har gjort noe straffbart i forbindelse med utforkjøringen.