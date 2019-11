Vitnet som kan felle Trump

Noen må ha lagt en ny Twitter-strategi for presidenten. Så får vi se hvor lenge det varer. Men under tredje dag med åpne høringer i Kongressen virket president Donald Trump langt mer forsiktig enn tidligere, og nøyde seg med å skjelle ut de som skal avgjøre om han skal stilles for riksrett eller ikke.

I det minste gikk han ikke denne gangen til angrep på vitnene under selve høringene. Det er stor grunn til å tro at republikanerne i kongressen har fortalt Trump at de ikke kommer til å forsvare ham for enhver pris.

Kronvitnet

Det er en nøye iscenesatt forestilling som utspiller seg i kongressen. Oppbyggingen mot selve gromvitnet Gordon Sondland, er detaljert planlagt av demokratene. De forventer at USAs ambassadør til EU leverer et knusende vitnemål onsdag.

Demokratene tror Sondland sitter på informasjon som kan felle Trump. At han, når han vitner under ed, kommer til å fortelle sannheten. Og de forventer at den sannheten går ut på at Donald Trump begikk maktmisbruk. At han ba en annen stat om å etterforske en amerikansk borger slik at han selv kunne sikre seg gjenvalg i 2020.

Gordon Sondland har endret sin forklaring tidligere. Den blir stadig mer ufordelaktig for Trump. Republikanerne vet at EU-ambassadøren er et langt farligere vitne enn de som så langt har deltatt i de åpne høringene.

Telefonsamtalen

Sondland kjenner Trump. De to har hatt en rekke samtaler om Ukraina, og andre vitner står klare til å fortelle om en telefonsamtale de har overhørt mellom Sondland og Trump. I den samtalen skal det ha kommet klart frem at Trump ba Sondland presse Ukrainas president Volodomyr Zelensky til å iverksette etterforksning av Joe Biden.

Republikanernes sterkeste forsvar nå er at en slik etterforskning aldri ble iverksatt, og at ukrainerne nå får den militære bistanden kongressen har avgjort at de skal ha. Altså at ikke noe galt har skjedd. Demokratene vil legge vekt på at presidentens forsøk på å presse president Zelensky i seg selv er misbruk av makt og forsøk på bestikkelse.

Hvor lenge republikanerne i kongressen vil legge alt inn på å forsvare Donald Trump er opp til velgerne. Hvis antall amerikanere som vil ha Trump avsatt stiger, må kongresspolitikerne vurdere om de skal ta sjansen på å bli dratt med ned av presidenten, eller om de skal distansere seg fra ham.

Alle veier peker mot Kreml

Visepresident Mike Pence sin rådgiver Jennifer Williams’ vitnemål tirsdag viste at også hun syntes dialogen mellom Trump-administrasjonen og Ukraina var høyst spesiell. Ikke minst syntes hun det var oppsiktsvekkende at Donald Trump ville holde tilbake militær bistand til et land som ligger i konflikt med Russland.