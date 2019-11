Da Manchester United sparket José Mourinho for elleve måneder siden var Mauricio Pochettino en sterk kandidat til å ta jobben.

Nå tror TV 2s ekspert Guillem Balagué at båten er seilt for argentineren som fikk sparken i Tottenham tirsdag kveld.

– Manchester United prøvde å få tak i han, men nå har de satset alt på Solskjær. Jeg tror ikke United er et valg nå, sier Balagué til TV 2.

Den anerkjente journalisten og forfatteren tror likevel at Pochettino har gode muligheter om han vil ha en ny jobb i treneryrket.

– Jeg tror han vil ta en pause, men det vil være muligheter. Bayern München trenger en ny trener og han har flere beundrere der. Maurizio Sarri og Cristiano Ronaldo-feiden må overvåkes, han har beundrere i Juventus. Real har prøvd å få tak i han to ganger, da har Daniel Levy (Tottenhams klubbeier) spurt om mer penger, og Real Madrid er en vanskelig klubb å trene. Det som gir mest mening er å ta en pause, forklarer spanjolen.

Tror Pochettino har vært frustrert lenge

Guillem Balagué skrev biografien om Pochettino med tittelen «Brave New World: Inside Pochettino's Spurs» i 2017 og har vært tett på argentineren.

Balagué er sikker på at Pochettino kommer til å reise seg etter sparkingen i Tottenham.

– Det kommer nok til å skje noe, han kommer ikke til å slutte. Han er ikke en person som gir opp. Jeg mener han burde gått forrige sommer etter Champions League-bragden, men Levy spurte etter for mye penger. Han blokkerte tilbud fra Juventus, Bayern og Real Madrid. Trenerteamet visste at de hadde fremtiden i deres egne hender, men så gikk det motsatt. Jeg tror Pochettino har vært frustrert lenge og skuffet over måten det endte. Samtidig tror jeg han kjenner på en frihetfølelse nå, forteller Balagué.

Mener Mourinho ikke passer

Det svirrer mange rykter om hvem som vil bli den neste manageren i Tottenham. José Mourinho er én av de som har blitt nevnt i flere medier.

– Prioriteten til Spurs er å komme blant topp fire og kvalifisere seg til Champions League, ved å bruke minst mulig midler. Da mener jeg Mourinho ikke passer den profilen. Men fotball er merkelig og Levy har ikke vært logisk i valgene sine tidligere med tanke på Harry Redknapp, Tim Sherwood og Pochettino. Ingen av de valgene har noe med hverandre å gjøre, men hvem vet, undrer TV 2-eksperten.

Selv ble den spanske journalisten sjokkert over sparkingen av 47-åringen.

– Det var rart. Tottenham vil være topp fire ved å bruke minst mulige midler, det hadde de. Når policyen ikke blir fornyet så ødelegges den. Pochettino advarte Levy at de måtte fornye troppen, men det ble ikke signert noen før sist sommer. Det var et mirakel det Pochettino gjorde med den troppen som var to år gammel. Han advarte styret og Levy, men det virker som de ville se hvor langt de kunne strekke det, forteller Guillem Balagué.