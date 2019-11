Nederland slo Estland komfortabelt i den siste kvalikkampen i gruppe C. Liverpools Georginio Wijnaldum scoret hat trick for oransjetrøyene, noe som er dårlig nytt for Portugal.

Seieren betyr nemlig at Cristiano Ronaldo og Portugal havner på seedingsnivå tre når EM-puljene trekkes 30. november. Det er ingen tvil om at samtlige lag fra de øvrige seedingsnivåene ønsker å unngå å den regjerende europamesteren i gruppespillet.

Tysklands storseier mot Nord-Irland betyr også at regjerende verdensmester Frankrike havner på seedingsnivå to.

Dersom Norge kommer til EM kan altså Norge risikere å havne i en marerittgruppe med England, Frankrike og Portugal.

Med maks flaks kan Norge havne i pulje med England, Sveits og Tsjekkia.

Det er allerede klart at Danmark vil møte Belgia og Russland i gruppe B.

Seedingsnivå 1: Italia, England, Belgia, Tyskland, Ukraina, Spania

Seedingsnivå 2: Frankrike, Nederland, Polen, Sveits, Russland, Kroatia

Seedingsnivå 3: Sverige, Danmark, Østerrike, Tsjekkia, Tyrkia, Portugal

Seedingsnivå 4: Finland, Wales, vinner playoff a, vinner playoff b, vinner playoff c, vinner playoff d

Selv om EM-trekningen først er 30. november, vet vi en del om gruppene i sommerens mesterskap allerede.



Gruppe A: Italia, pott 2, pott 3, pott 4

Gruppe B: Belgia, Russland, Danmark, pott 4 (ikke Kosovo)

Gruppe C: Ukraina, Nederland, pott 3, pott 4

Gruppe D: England, pott 2, pott 3, pott 4

Gruppe E: Spania, pott 2, pott 3, Irland/Bosnia/Slovakia/Nord-Irland

Gruppe F: Tyskland, pott 2, pott 3, pott 4

Norge skal, i kraft av å vinne sin Nations League-gruppe på nivå C, spille playoff mot Serbia i mars. Vinneren av det oppgjøret møter vinneren av Skottland-Ungarn/Romania/Israel/Bulgaria. Det avgjøres ved loddtrekning hvilket av de fire lagene som skal møte Skottland. Laget som vinner finalen går til EM.

På nivå A står EM-billetten mellom Island og tre av disse fire nasjonene: Ungarn/Romania/Israel/Bulgaria.

På nivå B møtes Bosnia og Nord-Irland i én semifinale. Den andre semifinalen spilles mellom Irland og Slovakia.

På nivå D spilles følgende semifinaler: Georgia-Hviterussland og Kosovo-Nord-Makedonia.

I utgangspunktet skal vinneren av playoff-finalen på Norges nivå til gruppe D med England. Dersom enten Romania eller Ungarn (som begge er vertsnasjoner) blir Skottlands motstander, vil nivå C tildeles to potensielle grupper i trekningen 30. november.