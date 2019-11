Wales - Ungarn 2-0

Se 2-0-scoringen i videovinduet øverst!

Wales er klar for sitt andre strake EM etter 2-0-seier over Ungarn i den avgjørende kampen i gruppespillet i Cardiff tirsdag.

Kampens store spiller var Aaron Ramsey, som headet først inn 1-0 for Wales etter et kvarters spill, før Juventus-spilleren satte inn 2-0 på bakerste stolpe like etter pause.

– Han ser så spillesugen og leken ut. Han koser seg, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad da Ramsey gikk for hat trick.

Kroatia vant gruppen fire poeng foran Wales. Slovakia avsluttet med seier mot Aserbajdsjan og snek seg dermed forbi Ungarn og opp på tredjeplass.

Wales tok seg helt til semifinalen i EM-sluttspillet i Frankrike i 2016.

– Tenk for noen walisiske spillere som aldri fikk oppleve et mesterskap. Fra Neville Southalle, til Ian Rush, til John Tosack og selvsagt Ryan Giggs. De måtte vente 58 år på forrige mesterskap. Nå får de et nytt etter fire år, sier Wikestad.

– Ryan Giggs fikk aldri oppleve et mesterskap gjennom en fantastisk spillerkarriere. Som trener skal han endelig være med, kommenterte Wikestad på bildene av en rørt Giggs på gresset i Cardiff.