Det nederlandske supertalentet Myron Boadu, som til daglig spiller i AZ Alkmaar sammen med Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson, fikk tirsdag landslagssdebuten.

Den tok han vare på.

Like før slutt satte 18-åringen inn sitt første landslagssmål for Nederland.

Se scoringen øverst i saken!

Liverpools Gergio Wijnaldum scoret hat trick og sitt åttende mål i EM-kvalifiseringen, mens Nathan Ake også fikk notert seg på scoringslisten.

18 år gamle Boadu har hatt en eventyrlig start på sesongen. Etter 22 kamper i alle turneringer står unggutten med 14 mål og ti målgivende pasninger for sitt AZ.

Nederland var allerede klare for EM 2020 og med seieren over Estland endte Nederland på 19 poeng etter åtte kamper. To poeng bak gruppevinner Tyskland som knuste Nord-Irland 6-1 tirsdag kveld. Serge Gnabry (3), Leon Goretzka (2) og Julian Brandt scoret målene for Die Mannschaft.