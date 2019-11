Før Norge skulle møte Frankrike i landskamp i eFotball var det få som trodde på norsk seier.

De to første kampene startet oppskriftsmessig med seier til Franskmennene i begge kampene.

Overkjøringen fikk Norge til å våkne og etter to solide kamper av kaptein Arkan Resul og de to debutante Andreas Bakken og Chris Andre Skogland var comebacket et faktum.

I siste og avgjørende kamp var det umulig å skille Norge og Frankrike. Det gikk først til overtid hvor begge nasjonene scoret hver sitt mål.

Kampen ble avgjort på straffesparkkonkurranse, hvor franskmennene trakk det lengste strået. Det ble dermed 2-3 i favør Frankrike på Ullevål tirsdag.

Norge kom inn i kampen som en underdog og kaptein Arkan Resul er ikke missfornøyd til tross for tap i årets siste landskamp i eFotball.

– Vi spiller mot verdens beste landslag, så vi tar dette som en seier, sier Resul til TV 2 etter kampen.

Kampen kan du se i reprise på TV 2 Sumo.