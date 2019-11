– Jeg må si jeg blir veldig urolig over å høre Frode Berg si at han føler seg presset og at han ikke fikk ærlig informasjon. Sånn kan ikke norske myndigheter opptre, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

– Derfor er dette en sak som ikke kan være over med dette. Vi må komme til bunns i den, sier partilederen.

Frode Berg møtte tirsdag kveld pressen for første gang siden han kom tilbake på norsk jord.

Der fortalte han at en person fra E-tjenesten ba han om en tjeneste og at han aldri visste noen ting om formålet eller bakgrunnen for oppdraget. Han hevder han heller ikke blir orientert om risikoen ved oppdragene.

– Det er lett å være etterpåklok, og jeg forstår folk kan tenke jeg er naiv, men jeg føler meg ført bak lyset av e-tjenesten, sa Berg.

Skandale

Han mener det hele er en etterretningsskandale.

Han fortalte at han gjorde fem leveranser, og at disse ble gjort til en adresse i Moskva. Han hadde fått forespeilet at disse leveransene handlet om en økonomisk støtte, og at det ikke var snakk om noe farlig.

– Ble du presset?

– Ja, i 2017 opplevde jeg press. Jeg skjønte at dette ikke var så lurt, og det var derfor jeg ikke ønsket å fortsette, sa Berg.

Krever svar

Stortingets kontrollorgan EOS skal undersøke om E-tjenesten har brutt loven i Frode Berg-saken

– Tiden får vise om politisk oppfølging er nødvendig. Det er sterk kost og jeg er dypt bekymret. Det han forteller er noe vi som politikere må ettergå, fordi sånn kan ikke folk behandles.

Han mener det er grunn til å ta en debatt om hvordan E-tjenesten opererer.

– Det er nødvendig å ta en debatt om hvordan E-tjenesten skal gå frem i grensesamfunnet i Sør-Varanger. Norge har et behov for etterretning og folk til folk-samarbeid. Det er ikke akseptabelt hvis de går frem på en måte som ødelegger det.

– Ordføreren i Sør-Varanger sier det er enusende dom over norsk etterretning og at ledelsen i E-tjenesten må gå?

– Det er en melding som er viktig at alle med makt i Oslo innser alvoret i. Nå skal ikke jeg konkludere med ansvar nå. Nå må EOS-utvalget gjøre denne jobben, men regjeringen har et ansvar for å gi tydelige beskjeder til E-tjenesten.Det er et politisk ansvar for at den type press Frode Berg opplever er uakseptabelt.