Mauricio Pochettino er ferdig som Spurs-manager, det melder Tottenham på sin Twitter-profil.

47-åringen som tok Tottenham til forrige sesongs Champions League-finale (0-2-tap for Liverpool), er nå ferdig som manager i Nord-London-klubben.

– Vi var ekstremt motvillige for å gjøre denne endringen og det er ikke en avgjørelse styret har tatt lett på, eller i hastverk, sier klubbeier Daniel Levy ifølge Tottenhams hjemmeside.

– Beklageligvis har resultater i hjemlig liga fra slutten av forrige sesong og i starten av denne sesongen vært ekstremt skuffende. Det er styret som har tatt den vanskelig avgjørelsen, denne gjorde det mer vanskelig etter alle de uforglemmelige stundene som Mauricio og hans trenerapparat har stått for, men det er gjort i klubbens beste interesser, sier Levy.

Tottenham må punge ut

Dermed er argentineren ferdig i klubben etter fem år, etter at han kom i 2014 fra managerjobben i Southampton. Trenertemaet med Jesus Perez, Miguel D'Agostino og Antoni Jimenez slår følge med Pochettino ut dørene.

Etter Champions League-finalen har det derimot gått nedover for Pochettino og Tottenham. Etter tolv serierunder ligger klubben på 14. plass i Premier League med 14 poeng.

Under landslagshvilen har Pochettino vært i krisesamtaler med klubbeier Daniel Levy, der det er blitt bestemt at argentineren er ferdig i klubben. Ifølge The Telegraph må Tottenham punge ut med 150 millioner kroner for å kvitte seg med 47-åringen.

Thorstvedt: – Det er trist

– Det er veldig synd, det er det første jeg tenker. Det kommer kanskje frem flere grunner, men om det bare er dårlige resultater, er det dårlig. Jeg blir rett og slett trist, men han får seg en annen bra jobb. Det store spørsmålet er hva som skjer i Tottenham, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham-keeperen har ingen formening om hvem som tar over.

– Men jeg går ut for at de har noen linet opp, sier Thorstvedt.

– Det er ikke noen form for krise. De er ikke under nedrykksstreken med tre runder igjen. Det er ikke noe som må gjøres, så det er trist. Det er altfor mange managere som får fyken. Han kommer til å gå ut som en kjempehelt for Tottenham-fansen. Han har en enorm standing, sier Thorstvedt.

– Man blir fort historieløse

Tottenhams beste ligaplassering under argentinerens ledelse var i 16/17-sesongen da Spurs endte på andreplass i Premier League med 86 poeng, sju poeng bak Chelsea som tok ligatittelen. Siden den gang har Tottenham vært gjenganger blant topp fire-lagene i den engelske ligaen og i Champions League.

– Man blir veldig fort historieløse og tar alt som en selvfølge. Spol tilbake til årene før Pochettino. Da var det mange år med Tottenham midt på tabellen. Så var det litt bedring med Harry Redknapp, men Pochettino løftet det opp til noe enda bedre, sier Thorstvedt.

Saken oppdateres.