Sju av de antatte ranerne ble pågrepet av politiet i forrige uke, og politiet har siden da jaktet den åttende gjerningsmannen. Tirsdag kveld kom meldingen fra politiet om at han var tatt, skriver aftenposten.

De pågrepne er i alderen 17 til 25 år, følge politiet.

Det var fredag 8. november at de seks nordmennene ble overfalt og ranet utenfor kysten av Panama. Båten ble angrepet mens den lå ankret opp for natta.

Overfor Aftenposten har politimesteren i byen Colón, Manuel Zorrillaat, sagt at de to kvinnene som var om bord på båten, forlot Panama lørdag for å fly hjem til Norge. De fire øvrige personene om bord, alle menn, skal ifølge politiet ønske å fortsette seilasen.

