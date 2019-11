Liverpool Echo melder at Xherdan Shaqiri er tilbake i full trening etter å ha vært ute det meste av høsten med en skade i leggen.

Den tidligere Bayern München- og Stoke-spilleren har kun spilt 14 minutter denne sesongen, men London Evening Standard skriver at Shaqiri kan bli kastet rett inn i kamptroppen mot Crystal Palace lørdag.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan måtte klare seg uten Mohamed Salah på Selhurst Park på grunn av ankelskaden som har plaget lynvingen den siste tiden. Egypteren har stått over landskampene den siste uken.

Kampen mot Crystal Palace skal fortsatt være i fare for også Andy Robertson, som har spilt de siste kampene med en ankelskade. Venstrebacken har stått over landskampene for Skottland under landslagsoppholdet.

Joe Gomez fikk en smell på landslagssamlingen med England, men midtstopperen skal være mer aktuell mot Palace enn Salah og Robertson.

Virgil van Dijk forlot den nederlandske landslagstroppen i helgen av personlige årsaker, men avisene skriver ingenting om forsvarssjefen. Det er også usikkert hvor lenge Joël Matip er ute. Midtstopperen har vært erstattet med Dejan Lovren på grunn av skade de siste kampene.

Shaqiri har ikke vært på banen for Liverpool siden bortetapet for Napoli i Champions League for to måneder siden. Sveitseren har heller ikke vært med på landslaget, der det har vært rapportert om en pågående konflikt.

Liverpool møter Napoli på Anfield i Champions League onsdag kveld.