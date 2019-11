I et brev, som TV 2 har lest, til kontroll- og konstitusjonskomiteen skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at Nav allerede i februar i år klar over at trygdeskandalen omfattet straffesaker.

Først i august i skal statsråden ha blitt varslet om dette fra Nav. Hauglie har tidligere sagt til TV 2 at det først var i august den store alarmen gikk i departementet.

Det visste ikke Hauglie da hun informerte Stortinget 5. november.

– I en intern e-postutveksling i Nav 25. februar i år fremgår det at «Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres», jf. vedlagte dokument med referansenummer 20190225, heter det i brevet.

Frp: – Bør få en ny ledelse

Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, skriver i en tekstmelding til TV 2 at dette forsterke at man bør få en ny ledelse.

– Det forsterker det jeg sa da saken sprakk, at man bør få en ny ledelse i Nav. Hun viste fra dag en at hun ikke tok saken på alvor og at hun ikke ønsket å gjøre alt som stod i hennes makt for å rydde opp. Når vi nå får denne informasjonen om dette brevet blir det bare enda tydeligere, skriver Wiborg.

KREVER AVGANG: Erlend Wiborg (Frp) mener Nav-direktøren må gå. Foto: Stian Lysberg Solum

37 nye dommer

I et annet brev til arbeids- og sosialdepartementet fra setteriksadvokat Henry John Mæland, kommer det frem at det nå er snakk om minst 85 saker:

«I tillegg til de 48 dommene som riksadvokaten har mottatt fra NAV Kontroll den 28. oktober 2019 har setteriksadvokaten mottatt opplysninger om 37 mulig uriktige domfellelser».

I brevet skriver setteriksadvokaten at «fordenlingen av de 37 dommene på årene der alle er basert på dommenes saksnummer, er som følger:

2014: 4 dommer

2015: 8 dommer

2016: 7 dommer

2017: 7 dommer

2018: 8 dommer

2019: 3 dommer»

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Anniken Hauglie. Nav har heller ikke besvart TV 2s henvendelser.

Saken oppdateres.