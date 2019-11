Norge stod over en tøff oppgave i den femte gruppespillkampen i kvalifiseringen til U21-EM.

Portugal stilte med samme mannskap som vant turneringen forrige sommer, bortsett fra Atletico Madrids Joao Felix og Manchester Uniteds Diogo Dalot.

Etter to minutter fikk Fabio Vieira stå alene i feltet og tok ned ballen på brystkassen før han elegant satte inn 1-0 til Portugal på volley.

Benficas Jota satt inn 2-0 etter en lekker pasning fra AC Milan-angriper Rafael Leao.

De norske spillerne kom til et par halvsjanser men klarte aldri å overliste den portugisiske målvakten.

Så fikk Norge en gavepakke like før halvtimen var spilt på Marienlyst. Portugals kaptein Diogo Queiros fikk marsjordre fra den russiske dommeren. 20-åringen fikk sitt andre gule kort etter en takling på Kristian Thorstvedt.

Men Norge klarte ikke å utnytte overtallet som varte en time. I stedet sørget Benfica-spiller Florentino for at bortelaget gikk opp i 3-0-ledelse.

Norge reduserte to ganger på slutten av kampen da Thorsvedt satte inn et straffespark og Jørgen Strand Larsen plasserte inn et innlegg, men det endte med 2-3-tap for Leif Gunnar Smeruds menn.

Dermed er det en lang vei for Norge til å nå EM-sluttspillet. Kun gruppevinneren og beste toer går direkte til mesterskapet. De resterende toerne spiller playoff.

Norge ligger på tredjeplass i sin gruppe med sju poeng på fem kamper. Portugal ligger på andreplass med ni poeng på fire kamper. Øverst troner Nederland med tolv av tolv mulige poeng.