Det opplyser politiet til Dagbladet.

– En av sakene er henlagt på bevisets stilling, mens en ennå ikke er avgjort, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for Oslo-politiets seksjon for etterforskning av seksualforbrytelser.

Julio Kopseng soner en dom på 21 års forvaring for overgrep mot 19 kvinner. I forrige uke ble han dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha voldtatt ytterligere to kvinner, men fordi han allerede soner lovens strengeste straff, ble det ikke utmålt straff i den siste dommen.

Etter lagmannsrettsdommen har politiet mottatt anmeldelser fra ytterligere to kvinner, og det er en av disse som nå er henlagt.

De siste voldtektsanmeldelsene skal dreie seg om forhold fra før Kopseng ble fengslet i 2013. Han har hele tiden nektet for å ha voldtatt noen og mener han er utsatt for et komplott.

