Gjesteboka er full av hyggelige hilsninger fra gode venner fra Russland.

– Aldri får dere en trussel fra naboen i østen. Fred og lykke til dere, hilsen ordføreren i Murmansk, leser Willy Bangsund opp stolt.

I 45 år har ildsjelen og brytetreneren reist mellom Norge og Russland.

I Kirkenes ser man godt at det er et helt unikt og sterkt samarbeid på tvers av landegrensene. Her er både veiskiltene og mange butikkskilt skrevet på russisk.

To blokker

Det gode samarbeidet 75-åringen har med Russland har gjort at den norske E-tjenesten flere ganger har tatt kontakt.

– Jeg har vært innkalt to til tre ganger opp igjennom tidene, og da har jeg gitt klar beskjed om at vi holder på med bryting, og bare det, sier Bangsund.

– Var det ubehagelig?

– Nei, for meg var det ikke ubehagelig, jeg skjønner at det er deres jobb og det må de gjøre. Vi lever i to blokker her i verden. NATO er her og Russland er der, sier 75-åringen, og peker mot øst.

– Det vennskapet som vi har bygd opp og har holdt på igjennom i flere hundre år, det har gått i arv, sier Bangsund.

– Har blitt kontaktet

I Kirkenes er man vant med overvåkning, men dersom der er riktig at E-tjenesten verver lokalbefolkningen er dette skadelig.

– Jeg har aldri hatt noen ubehageligheter, men jeg har blitt kontaktet av folk som har hatt ubehageligheter og som har vært redd. Jeg har jeg også i enkelte tilfeller gitt beskjed ovenfor norske myndigheter og politi at nå har dere opptrådt på en måte som gir ubehag for norske statsborgere, sier Rune Rafalesen, ordfører (Ap) i Sør-Varanger kommune.

Han er kritisk til at norsk E-tjeneste skal ha forsøkt å verve uerfarne innbyggere i kommunen og er glad for at dette nå skal granskes i en egen rapport.

– Kanskje er det folk i ledelsen som kanskje bør finne seg annet å gjøre, sier Rafalesen.

– Skadelig

Tillitsforholdet mellom Kirkenes og Russland har vært sterkt og unikt i generasjoner.

– Tror du det er mange av innbyggerne som kan ha blitt lokket til å jobbe for E-tjenesten?

– Vil ikke kalle det for lokket, men at man kanskje er spurt om å gjøre en jobb er nok sikkert. Dette er ikke bra for lokalsamfunnet å gjøre slike ting. De må finne andre plasser enn her med å gjøre dette. Dette kan få konsekvenser for vennskapet vi har med russerne, sier Willy Bangsund