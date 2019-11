Frode Berg: – Jeg er ingen spion

Det ble tirsdag kveld innkalt til pressekonferanse i Frode Berg-saken.

Berg skulle selv snakke med pressen for første gang siden han ankom Norge.

Klokken 18.30 ankom han hotellet på Gardermoen der pressekonferansen fant sted.

– Hvordan er det å være tilbake på norsk jord?

– Det er bra, sa Berg på vei inn til pressekonferansen.

Et utvalgt medier var invitert til pressekonferansen, deriblant TV 2.

Hans advokat tok først ordet, og fortalte at pressekonferansen var på Bergs eget initiativ. Han forteller også at Berg ble skjermet i Litauen rett etter at han ble sluppet ut av fengsel i Russland, og at han fremdeles er sterkt preget av tiden i fengsel.

– Ingen spion

Så fikk Frode Berg selv ordet.

– Det er fantastisk å være her i dag, å være hjemme, og å få være tilbake hos familien, sa han.

– Tusen takk til alle som har jobbet for meg. Jeg har fått enorm støtte den tiden jeg har sittet i fengselet, og den støtten har vært med på å holde motet oppe for meg. Det har vært livsviktig, sier han.

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion. Jeg ble dømt i rettssaken, men jeg er ingen agent. Jeg har ikke opplevd meg som vervet av e-tjenesten, sier han.

Han forteller at han har hatt et tett forhold til Russland, at han har vært i landet mange ganger, og har mange venner der.

– Så tok en person jeg kjenner kontakt med meg, og han spurte om jeg kunne gjøre ham en tjeneste. Jeg visste at han jobbet for e-tjenesten. Det ble gjort flere leveranser, og jeg skjønte etterhvert at dette ikke var vanlige vennetjenester. Da sa jeg at jeg ikke lenger ønsket å være med på dette, og da ble det veldig viktig for dem at jeg gjorde en tur til, en siste tur. Jeg sa til slutt ja til dette. Det er lett å være etterpåklok, og jeg forstår folk kan tenke jeg er naiv, men jeg føler meg ført bak lyset av e-tjenesten, sier Berg.

– Ble du presset?

– Ja, i 2017 opplevde jeg press. Jeg skjønte at dette ikke var så lurt, og det var derfor jeg ikke ønsket å fortsette, sier han.

– Jeg er bitter for det som har skjedd, sier han.

Han fortalte videre at han gjorde fem leveranser, og at disse ble gjort til en adresse i Moskva. Han hadde fått forespeilet at disse leveransene handlet om en økonomisk støtte, og at det ikke var snakk om noe farlig.