Anmelder transportgigant. – Har systematisk underbetalt sjåfører

Også Arbeidstilsynet vurderer å anmelde og har gitt selskapet en rekke pålegg.

– Systematisk juks

Leder i Norges Lastebileier-Forbund Geir Mo reagerer sterkt på det han beskriver som kjeltringvirksomhet.

– Det fremstår som at selskapet er etablert for å jukse. De har systematisk jukset med timelister, med kjøre- og hviletidsoversikter, med dokumentasjon og med kontrakter, sier Mo til TV 2.

FOR LITE LØNN: Sjåførene i selskapet har gjennomgående fått for lite lønn, mener Arbeidstilsynet. Foto: Ingvild Fjelltveit

– Dessuten har de tvunget sjåførene sine til å skrive under på udaterte oppsigelser slik at selskapet når som helst kunne kvitte seg med dem. Sånt gjør bare kjeltringselskaper, fortsetter han.

Forbundslederen mener sjåførene i selskapet, som stort sett er fra Litauen og Latvia, har blitt utsatt for sosial dumping.

– De har fått alt for lite betalt og blitt utnyttet på det groveste, sier forbundslederen.

Innrømmer for dårlig kjennskap til norske regler

Vlantana Norges daglige leder, Terje Larssen, har fått forelagt påstandene fra den tidligere sjåføren og Lastebileier-Forbundets leder.

Han vil ikke stille til et intervju, men skriver i SMS at selskapet innrømmer at de ikke har hatt god nok kjennskap til norske regler.

HOVEDKONTOR: Vlantana Norge har kontorer ved Gardemoen. Foto: Ingvild Fjelltveit

– Ansatte i Vlantana Norge skal ha arbeidsforhold som følger norsk lov. Vi er derfor i en prosess der vi har ansatt norsk advokatfirma Hjort AS som omtaler rutiner og prosedyrer. Basert på funn, vil vi iverksette ytterligere tiltak for å sikre at vi utfører forretningsvirksomhet i de høyeste standardene, skriver Larssen.

Saksøkte tidligere arbeidsgiver

Da den 54 år gamle litauiske mannen begynte å stille spørsmål ved lønnen sjåførene fikk, tok det ikke lang tid før han sparken, hevder han.

Etter at han kom tilbake fra en sykemeldingsperiode høsten 2018, fikk han beskjed om at han skulle vente på å få flere oppdrag fra arbeidsgiveren. De kom aldri, ifølge sjåføren.

Først flere måneder senere fikk han beskjed om at han hadde mistet jobben.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke hadde kommet på jobb etter sykdomsperioden. Selv om jeg hadde ringt, sendt brev og e-post om at jeg var tilbake, uten å få svar, sier mannen.

Sammen med en kollega gikk han til sak mot sin tidligere arbeidsgiver. I oktober i år, dagen før saken skulle opp for retten, inngikk de et forlik med Vlantana Norge.

Til sammen fikk de to tilbakebetalt lønn og erstatning på mer enn 1,5 millioner kroner.

– Noen måtte ofre seg

De to sjåførene som saksøkte Vlantana kommer også til å anmelde selskapet for dokumentforfalskning, fordi de mener å kunne bevise at selskapet har forfalsket underskriftene deres på timelister.

Selv om rettsprosessen har vært tøff, er den litauiske sjåføren glad for at Vegvesenet og Arbeidstilsynet nå tar affære.

– Noen måtte ofre seg for å bedre situasjonen, og jeg har hatt et sterkt ønske om at det skulle skje.