Med et rekordstort landslag på åtte mann, så ble landslagssjef Alexander Stöckl nødt til å vrake to av sine betrodde menn i troppen på seks mann under åpningshelgen i polske Wisla.

Anders Fannemel var uaktuell på grunn av sin korsbåndsskade. Og etter årets første samling på snø i Vikersund forrige uke ble det klart at en av fjorårssesongens mest stabile hoppere, Halvor Egner Granerud, fikk den tunge beskjeden om å bli hjemme.

– Det er en utfordring, eller egentlig et luksusproblem, å ta ut et lag med seks løpere når alle sju har vist gode prestasjoner i fjor og gjennom sommeren, sier Alexander Stöckl.

Kan få ny sjanse

Han forstår at Granerud er skuffet over vrakingen. Og holder døra på gløtt igjen dersom han presterer godt i kontinentalcupen, som er nivået under verdenscup.

– En av dem må bli veldig skuffet, men sånn er dette gamet. Den som ikke får starte i Wisla til helgen, må sørge for at han holder seg i form. Halvor trener hjemme og reiser på COC for å kjempe om en ekstra kvoteplass inn mot hoppuka. Det er utgangspunktet, men det er hele tiden en mulighet for at vi bytter på laget før det dersom en utøver på World Cup-laget ikke er i form, sier lStöckl.

De seks hopperne som får sjansen i Polen til helgen er: Johann Forfang (Tromsø SK), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Thomas Aasen Markeng (Lensbygda), Robin Pedersen (Stålkameratene) og Daniel-André Tande (Kongsberg).

– Godt inntrykk

Etter det TV 2 forstår er det unggutten Thomas Aasen Markeng, Daniel Tande, og Robert Johansson som har vist jevnt høyest nivå på trening de siste ukene. I sommer hoppet også Marius Lindvik tidvis meget bra i sommer Grand Prix-stevnene.

– Det er alltid vanskelig å si noe før vi møter resten av verden, men jeg har et godt inntrykk etter den innsatsen som er lagt ned i sommer og høst. Det har vært en stigende formkurve på de fleste utøverne den siste tiden, og jeg mener vi er godt forberedt. Det kribler alltid litt ekstra når du skal i gang med en ny sesong.

Det er de store turneringene som er hovedmålet til det norske laget. Dessuten har de en gulrot mot sesongslutt i skiflygings-VM.

– Vi håper at vi kan fighte om suksess i hoppuka og RAW AIR før vi skal avslutte sesongen med skiflygings-VM. Det er bare å glede seg til en begivenhetsrik vinter, sier Stöckl.