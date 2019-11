– Yeah! sier 28-åringen fra Minnesota, på plass på Beitostølen. Klar for å være med på den nasjonale sesongåpningen her.

Norsk samling

– Jeg var sammen med de norske jentene på samling i Bø. De er jo hyggelige - og det var lærerikt, forteller hun til TV 2.

Som vanlig er Diggins proppfull av energi da vi møter henne.

– This is amazing, kommer det spontant fra henne. Hun synes det er fantastisk med så mye natursnø som det er kommet de siste dagene på Beitostølen.

Diggins kommer direkte fra hjembyen, Minneapolis.

– Det var selvsagt flott å være noen dager hjemme med familie og kjæresten min, men nå er jeg her sammen med min andre familie: skifamilien.

HØYDETRENING: Diggins brukte ni dager i høyden i Peru for å gjøre seg klar til sesongen. Der fikk hun selskap av kjæresten Wade Poplawski. Foto: @jessiediggins / Instagram.

På ferie i Peru

– Hvordan har forberedelsen til denne sesongen vært?

– Alt har vært tipp topp. Først var kjæresten og jeg ni dager i Peru og gikk i Andesfjellene. Det var flott, bortsett fra at han ble litt høydesyk. Og når det gjelder trening så har jeg vært heldig: hverken skadet eller syk. Det har vært mye hard trening, men det har også vært moro. Og det er svært viktig for meg: idrett skal være moro!

Nedtur etter OL

– Jeg fornærmer vel ikke med å si at sist vinter ble en liten nedtur etter at du sammen med Kikkan Randall vant lagsprint under OL i Sør-Korea?

– Jeg var skikkelig sliten etter OL-sesongen. Etter suksess kommer det mange forespørsler, det er sponsorarbeid og ønske om å stille opp på ulike arrangementer. Så jeg hadde det travelt etter OL-gullet. Men, jeg ville ikke gjort noe annerledes - om jeg hadde fått muligheten til det. Jeg fikk oppleve mye, jeg fikk muligheten til å hjelpe andre mennesker. Jeg var også med på å få verdenscupen til mitt hjemsted, Minneapolis. Det blir stort å få være med på.

Motivert

– Har du samme sulten nå som du hadde før du vant OL-gullet?

– Ja, det tror jeg. Jeg føler art jeg fortsatt kan bli bedre på det meste i langrenn: hurtighet, teknikk og taktikk. I år er det hverken OL eller VM så da blir målet å bli stabil gjennom en hel vinter. Litt uvant i forhold til å skulle ha en formtopp eller to, forklarer Jessica Diggins.