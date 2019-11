Det ukjente spillet om Frode Berg

I tiden etter dommen mot Frode Berg i april i år har advokat Ilja Novikov knapt uttalt seg offentlig om saken.

I et nytt intervju med radiokanalen Ekko Moskva, letter han for første gang på sløret og forteller om spillet som sikret Berg friheten.

Mislykkede planer

Før Berg kunne vandre over grensen fra Russland til Litauen sist fredag, hadde flere konkrete planer feilet, forteller advokaten.

– Ifølge mine opplysninger var det to mislykkede scenarier. Kanskje flere også, uten at jeg vet det. Den planen man til slutt lyktes med, involverte at Litauen utleverte to personer som ikke bare var russiske spioner, men etterretningsoffiserer, sier Novikov.

Den erfarne advokaten mener det er feil å se på spionutvekslingen som noen avtale. Den er mer å anse som en enighet om at to parallelle handlinger skulle finne sted; en løslatelse av motpartens spioner.

– Det at de foregikk samtidig, skjedde fordi partene ikke stolte fullstendig på hverandre, sier Novikov i intervjuet.

Nervepirrende

Advokaten beskriver tiden etter at dommen mot Berg ble rettskraftig 29. april som «nervepirrende».

– Vårt største dilemma var å finne ut når vi skulle levere inn søknaden om benådning.

Før Berg leverte en søknad til Russland president Vladimir Putin, måtte det komme et klarsignal fra norske myndigheter – en bekreftelse på at en avtale var i boks, forteller advokaten.

Hvis benådningssøknaden gikk inn for tidlig, kunne Putin avvise den, og i så fall måtte den spiondømte nordmannen vente i ett år før han kunne søke på nytt.

Både Novikov og hans klient var i lang tid frustrerte over at alt norske myndigheter ville si var «Vi jobber med saken».

Jobbet mot hele NATO

En norsk kilde med inngående kjennskap til saken forteller til TV 2 at myndighetene startet jobben med å få Berg fri umiddelbart etter arrestasjonen på Den røde plass 5. desember 2017.

Det ble svært tidlig klart at det eneste Russland ville akseptere i bytte for å slippe Frode Berg fri, var en av deres egne spioner som satt fengslet et eller annet sted i Vesten.

Norge hadde ingen slike spioner fengslet, og det var naturlig å gå bredt ut til alle NATO-allierte for å høre om de hadde noen som kunne byttes mot Berg.

To av landene man snakket spesielt med var Estland og USA, får TV 2 opplyst.

Men det ble snart klart at den eneste person Russland egentlig var interessert i var Nikolaj Filiptsjenko, som nylig hadde fått en dom på 10 år i Litauen.