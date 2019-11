– Han bruker monopolpenger

Asheim peker også på kuttet på 173 millioner til Nye Veier, som har ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier fra Statens vegvesen.

– Det vil bety at vi får bygget mindre vei og du risikerer at bompengeutgiftene går opp. Senterpartiet var høye og mørke i valgkampen at bompenger var noe forferdelig greier. De foreslår ikke en krone og nevner det ikke med ett ord når de lager sitt første budsjett. Det burde velgerne merke seg, sier Asheim.

Senterpartiet går inn for å kutte 500 millioner i belønningsordning til kollektivtransport i storbyene. Det vil bety mer bompenger eller mindre kollektivtrafikk, mener Frp.

– Det virkemiddelet kommunene har er å ta det inn via bompenger fra bilistene. Det er ikke slik at kommunene sitter med disse pengene selv. Det er som Senterpartiet alltid gjør det er å gi med den ene hånda og ta tilbake med den andre. Det er distriktsfiendtlig og helt urealistisk. Det her kunne aldri blitt politikk om en drøy måned, sier Sivert Bjørnstad.

Vedum: – Du finner ikke et mer gjennomarbeidet budsjett

Vedum forsvarer sitt budsjett og mener alt er gjennomførbart.

Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett for 2020 å kutte avgiftene med 3,7 milliarder, men øker samtidig skatteinntektene.

– Du finner ikke et mer gjennomarbeidet budsjett på Stortinget. Det er veldig grundig og man kan laste det ned selv på senterpartiet.no, sier Vedum.

Han mener det er fullt mulig å kutte i pengene til EØS.

– Regjeringen har økt betalingen til EØS og EU voldsomt. Det var på 1,8 milliarder i 2013. Nå er det på 4,4 millarder kroner.

– Er dette mulig å gjøre allerede fra årsskiftet?

– I fjor kom regjeringen i revidert nasjonalbudsjett og regjeringen kuttet 500 millioner. Når vi har utfordret de på om prosjektene er nok kvalitetssikret, så bekrefter de egentlig at det er det ikke. Det har vært en stor vekst over lang tid, uten en folkestyrt og demokratisk debatt. Vi må holde mer igjen.

– Dere kutter 1,7 milliarder kroner i det dere kaller byråkrati. Er det mulig å kutte 1,7 milliarder kroner i offentlig sektor uten at folk mister jobben?

– Et problem med dagens regjering er at det er 2.000 flere ansatte i direktoratene etter at de overtok. Det har vært en byråkratisering. Se bare på informasjonsarbeid, kommunikasjonsdirektører og konsulenter. Vi må snu utviklingen ved at direktoratet eser ut.

– Spørsmålet var: Er det mulig å kutte 1,7 milliarder i det dere kaller byråkrati uten at noen mister jobben?

– Over tid må vi få færre ansatte i direktorater og statlig toppledelse.

FORSVARER BUDSJETT: Trygve Slagsvold Vedum mener budsjettet er det mest gjennomarbeidede på hele Stortinget.

– Hvor mange, da?

– Nei, dagens regjering økt det med et par tusen. Vi har gått inn på de enkelte etater også har riksrevisjonen påpekt overfor Stortinget at den statlig konsulentbruken ikke har vært under god nok kontroll.

– Men veit du hvor mange som vil miste jobben med dette opplegget fra årsskiftet?

– Vi har gjort en omprioritering fra byråkrati og sentralstyring til lokale tjenester der folk bor. Det er en negativ utvikling at vi har mer kontroll og tilsyn i offentlig sektor, svarer Vedum.

– Dere kutter i byråkrati i Utenriksdepartementet. Betyr det færre utenriksstasjoner?

– Ansatte på utenriksstasjoner er en helt naturlig debatt. Vi har kuttet i antall statsråder fordi regjeringen har satt rekord i antall statsråder og antall politiske medarbeidere.

– Hvor mange statsråder bør Norge ha?

– Vi bør i hvert fall kutte i de statsrådene som er satt på for å løse et samarbeidsproblem, som IT-ministeren, beredskapsministeren som er uten reell makt og Sylvi Listhaug som bare skaper byråkrati. Vi har to statsråder på utdanningsområdet. De statsrådene dukket opp fordi det var et samarbeidsproblem mellom de fire partiene og skape balanse. Det er byråkratiserende fordi man får flere statssekretærer, politiske rådgivere, kommunikasjonsarbeidere, sjåfører og leiligheter, sier Sp-lederen.

– Et annet punkt Senterpartiet kutter er belønningsordningen til storbyene, som brukes til å bygge ut kollektivsatsing i storbyene. Dere kutter 500 millioner kroner. Hvilke konsekvenser vil dette kuttet få?

– Det vil bli 4,9 milliarder kroner, så det er en kraftfull satsing. Vi mener man må se på hvordan man kan bruke pengene bedre og ha mer måtehold. Det er rimelig når man har hatt veksten at ti prosent går til resten av landet, svarer Vedum.