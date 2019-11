Byåsen Håndball Elite har terminert kontrakten til tre utenlandsspillere etter å ha oppdaget et underskudd på to millioner kroner.

Spillerne det gjelder er linjespiller Jenny Södrén, venstreback Patrycsja Swierzewska og keeper Yasminee Gluic.

– Vi har etterhvert skjønt at økonomien ikke er som den bør være og dermed har vi tatt grep. Alle spillerne har fått en lønnsreduksjon og tre spillere har fått kontraktene sine terminert, sier styrleder i klubben Morten Holck.

Svenske Jenny Södén og polske Patrycsja Swierzewska er de to best betale spillerne i klubben og har fått kontrakten terminert for å spare midler.

Svenske Yasminee Gluic var enig med klubben om gå hver sin vei på grunn av manglende spilletid.

– Jentene reagerte med sjokk og skuffelse. Jeg er veldig lei meg på deres vegne. De er fantastiske jenter både på og utenfor banen, og jeg er oppriktig lei meg. De har drømmer om proffspill i utlandet, men de er så dyktige at de lever nok drømmene videre i et annet land eller i Norge, forteller Holck.

Jenny Södrén skriver i en tekstmelding til TV 2 at hun ikke vil kommentere saken.

Klubben har et underskudd på to millioner kroner. Utgiftene har blitt dekket av sponsorer.

Grepene som er tatt nå gjør at Byåsen sparer 1,4 millioner kroner neste år og de resterende 600 000 kronene er dekket inn av sponsorer.

– Vi tar grepene for å unngå en krise i fremtiden. Det nytter ikke å sitte å se på at økonomien går i feil retning. Vi må ta grep nå for å ikke la det bli alvor, sier Holck.

Klubben har gjort det bra sportslig denne høsten og ligger på tredjeplass med like mange poeng som Storhamar. Nå mister de sine to best betalte spillere.

Den som nok kommer til å bli mest savnet er svenske Jenny Södrén.

– Det er et tap for dem å miste tre spillere når de skal inn i andre halvdel av sesongen. Jenny Södrén har bundet sammen forsvaret og er en stor svensk linjespiller. Det er ingen tvil om at bredden blir svekket og at det går utover det sportslige, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Byåsen Håndball Elite slet økonomisk også på samme tid forrige år. Da risikerte klubben å bli trekt fra Eliteserien, da klarte de akkurat å redde seg inn.

– Det er overraskende at det skjer igjen. Det var en voldsom redningaksjon i fjor der de kom seg noenlunde på beina igjen. Samtidig har det kommet inn ny styreleder nylig, og om han har sett at det må ting med økonomien. Det er trist sportslig der de har gjort en fin høst, men samtidig er det er noe de må gjøre, forteller Svele.