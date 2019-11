Tar et oppgjør med «julekalender-politiet»

Ann Hilde Bolstad fra Ski har gjort et noe utradisjonelt valg når det gjelder pakkekalender til sine egne barn.

– Jeg syns det virker som det har blitt en greie at man skal være flinkere enn hverandre, og at man skal dele på Facebook hvor flinke man er som lager kalender, sier Bolstad.

Derfor får hennes egne barn en 200-grams sjokoladeplate hver, hvor de får én av de 24 rutene hver dag.

– Virkeligheten er ikke sånn at at alle vil eller har muligheten til å kjøpe dyre ting eller gi mange fine pakker til barna sine hver dag, sier Bolstad.

«Julekalender-politiet»

Tobarnsmoren tok først et oppgjør med det hun kaller «julekalender-politiet» i et Facebook-innlegg skrevet tidligere denne måneden.

– Du spør om jeg er ferdig med julekalenderne. Tja, svarer jeg. Jeg er jo egentlig det, og det tok meg nøyaktig to minutter, skriver Bolstad i innlegget.

Videre skriver hun om hvordan hun heller setter pris på kvalitetstid med barna sine, framfor å bruke flere timer på å handle inn gaver og pakke dem inn til kalenderen.

Innlegget ble publisert i Foreldre.no, og har skapt engasjement i sosiale medier.

– Fører til press

Bolstad ønsker med innlegget å vise at det er helt greit å gjøre pakkekalender til noe veldig enkelt.

– Hvis man ikke skal kjøpe dyre gaver, tror jeg det fort kan bli mange småting i kalenderen som kastes etterpå. Det er ikke veldig miljøvennlig, og pakkekalenderen fører til mye press, sier hun, og utdyper:

– Barna spør ofte hverandre om hva de andre har fått i julekalenderen, og jeg tror det er sårt for mange.

Tobarnsmoren tror også mange foreldre føler et press for å lage pakkekalendere. Hvert år opplever hun at foreldre legger ut bilder av pakkekalenderene på Facebook.

– For foreldre som kanskje ikke har penger eller tid til å lage en fin pakkekalender, fører det kanskje til at de strekker seg langt for å få det til. Og det kan til syvende og sist gå utover barna det også, sier hun.

PRINSIPPSAK: Ann Hilde Bolstad ønsker ikke å gi store pakkekalendere til sine barn. Foto: Privat

Vil lette byrden

Bolstad forteller at hun har fått flere støttemeldinger i etterkant av publiseringen.

– Jeg har ikke skrevet dette innlegget på vegne av meg selv, men jeg følte for å gi et bidrag for å lette byrden for andre foreldre som har det på den måten, forteller hun.

Hun understreker at hun ikke ønsker å rakke ned på de som lager pakkekalendere til barna sine.

– Men jeg syns man skal tenke litt over at ikke alle har like stor mulighet til å gjøre det så fint og flott. Og at man ikke skal gjøre slik at foreldre som ikke har mulighet absolutt må lage kalender.