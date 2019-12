Magen til norske Maria gikk verden rundt: – Jeg snakket med media i taxien på vei til sykehuset

– Alle var like friske, så hvem skulle man ta vekk? Det hadde vært umulig. Da hadde vi bare tenkt på det barnet man hadde tatt vekk, når vi ser de andre vokse opp. Vi hadde alle forutsetningene for å klare dette.

– Det var aldri en mulighet for oss, for det var ingen indikasjon overhode at det skulle være noe galt, legger Anders til.

Gikk viralt

Under graviditeten bestemte Maria seg for å opprette Instagram-kontoen «Triplets_of_copenhagen» for å oppdatere familie og venner hjemme i Norge, og for å komme i kontakte med andre trillingforeldre rundt omkring i verden.

I starten fikk hun et par hundre følgere. Så økte følgerskaren betraktelig over natta.

– Det viser seg at en video jeg hadde delt ble lagt ut på en nettavis. Derfra eksploderte det. Den største pågangen var dagen før keisersnittet. Jeg snakket med media i taxien på vei til sykehuset, for det var helt crazy. De aller største mediene tok kontakt.

Det var den store magen hennes som vekket oppsikt. Hun og Anders skjønte ikke selv hvorfor den gikk viralt, da de hadde blitt vant til størrelsen på den.

– Men når man ser den videoen i dag, så skjønner man godt at den gikk viralt, for den ser helt vanvittig ut, sier firebarnsfaren.

Fødselen

Midt i stormen av medieoppmerksomhet var det duket for det planlagte keisersnittet. Maria var svært spent og nervøs, da hun aldri hadde tatt keisersnitt før.

– Så fort jeg var bedøvd, kom de ut med ett minutt mellomrom, så hele fødselen tok bare fem til seks minutter. Det var helt utrolig, sier Maria.

TRILLINGER: Iben (t.v), Filip (m.m) og Agnes (t.h) ble født september 2018, og i oktober i år lærte trillingene seg å gå med kun noen få dager mellomrom. Foto: Malin Saue Johansen

Én og én ble de vist fram til den nybakte moren. Hun fikk kysse dem på panna, før de ble undersøkt på tre benker ved siden av henne og Anders.

– Det var stort å endelig se dem når man har vært litt nervøs for om det skulle gå bra – og så var alle friske. Det er ikke en selvfølge med trillinger, sier Maria.

Etter ni dager på sykehuset fikk paret dra hjem med trillingene Iben, Filip og Agnes.

Sliter med plager

Men selv om fødselen gikk bra, skulle ikke tiden i vente gå knirkefritt for Maria. Den store magen brukte flere måneder på å gå ned igjen.

– Under graviditeten ble jeg ekstremt stor og magen ble strukket ut. Magemusklene ble da delt og de har aldri trukket seg tilbake igjen. I starten var de ti centimeter fra hverandre nedover hele magen. Nå er det fem centimeter som fortsatt ikke har trukket seg tilbake.

I tillegg til de delte magemusklene, som påvirker kjernemuskatluren, har Maria fortsatt mye overflødig hud. Begge deler kan hun bli kvitt om et års tid, da hun mest sannsynlig skal operere.

– Det er ikke så kult å gå rundt og føle at man ser gravid ut når man har vært megagravid i syv-åtte måneder. Man føler seg ikke så veldig fin, men samtidig var jeg i barsel, og alle visste jeg hadde fått trillinger.

Vil normalisere mammakroppen

Også denne prosessen har hun valgt å dele med sine 330.000 følgere på Instagram.

– Jeg tenkte at jeg siden jeg hadde vært ærlig så langt, så kunne jeg like gjerne fortsette. Det er ikke noe selvpåført, det er sånn kroppen min er, så jeg føler det ikke er noe å skjemme seg over.

UT PÅ TUR: Når familien skal ut på tur, må de bruke en toetasjes vogn. Foto: Erik Manshaus

Det har hun fått svært mange positive tilbakemeldinger på.

– Folk synes jeg er tøff som deler, og er glad for at jeg står fram og viser hvordan det kan være for veldig mange. Det er mange kvinner som har slitt og følt seg stygge, fæle og helt alene og ikke delt det med noen, fordi de føler seg unormale, sier hun og fortsetter:

– Det å føde barn er det mest naturlige som finnes. Det er normalt at noen kropper blir sånn, så det er på tide at det kommer fram. Jeg håper jeg kan bidra til å fjerne tabuet rundt dette temaet.

Full kvote

Familien på seks lever nå i en mellomstor leilighet midt i København. Planen er å flytte tilbake til Norge når barna blir litt større.

– Vil dere ha flere barn?

– Jeg er sterilisert, så det kommer ikke til å skje. Fire barn holder, og Maria sin kropp er nok ikke særlig gira på flere barn, sier Anders.

– Jeg skal operere magen om et år, så det blir ikke flere barn på oss. Vi er heller ikke unge, så sterilisasjon var et nøye gjennomtenkt valg, sier Maria og legger til:

– Planen vår var å ha to barn, kanskje tre, så vi er veldig fornøyd med at det ble fire når det først ble det. Men det er også nok!