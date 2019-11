– Det jeg synes var naturlig for meg var å orientere om at saken har oppstått, og om hvordan regjeringen følger opp. Både ved å gå gjennom sakene og også å ha satt ned en uavhengig granskningskommisjon, som skal se på hva som har skjedd, sier Eriksen Søreide.

Hun opplevde at saken var godt kjent blant de som deltok på EØS-rådsmøtet og at EU og de andre landene satte pris på å bli nærmere orientert. Det er nå tre uker siden det ble kjent at minst 2400 personer er rammet av NAV-skandalen. I alt 35 mennesker har måttet sone i fengsel, dømt for trygdesvindel.

Frykter ikke konsekvenser

– Frykter du at dette kan få noen konsekvenser for samarbeidet med EU?

– Nei, det gjør jeg ikke. Dette er en sak som verken kan løses i EU eller gjennom EØS. Dette handler om norsk implementering av regelverk, og jeg opplever at det er viktig at vi diskuterer disse sakene, særlig i en norsk kontekst, som vi nå gjør gjennom den gjennomgangen som skjer, sier utenriksministeren.

Hvert halvår møtes EØS-landene og EU til rådsmøte i Brussel. Blant annet gjennomgår utenriksministeren hvor raskt Norge innarbeider EU-direktiver i det norske lovverket. Siden Norge ikke deltar på de ulike politiske møtene i EU, er disse toppmøtene Norges mulighet til regelmessig å snakke direkte med EU på et høyt politisk nivå. Den finske utenriksministeren møtte fra EU, fordi Finland dette halvåret leder EUs ministerråd.

Må rettes opp

Dagens møte var første formelle mulighet for Norge til å informere om hvordan retten til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i EU-land er tolket uriktig.

– Jeg har ikke detaljert informasjon om saken, men det må jeg trolig få om lovverket i Norge. Men selvfølgelig skal alle regler følges som de er. Og hvis det er en uklar situasjon, så må dette rettes opp, sier utenriksminister Haavisto.

– Kan det få noen konsekvenser for Norge-EU-samarbeidet?

– Selvfølgelig er det en enorm mengde lover som Norge overtar fra EU og derfor er det viktig med denne typen møter som vi har hatt i dag. Vi kan klargjøre saker og finne ut hvilke absolutte grenser landene har i ulike saker, sier Haavisto.

Han sier at fri flyt av mennesker og varer er helt grunnleggende i EU-samarbeidet.

– Vi har lite grenser i EU og det er et nøkkelprinsipp, sier den finske utenriksministeren.