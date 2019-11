Julian Assange var mistenkt for voldtekt og seksuelt misbruk av to svenske kvinner, etter et besøk i Sverige i 2010.

Etterforskningen av saken ble avsluttet i mai 2017, før den så ble gjenopptatt etter Wikileaks-grunnleggeren ble arrestert av britisk politi ved Ecuadors ambassade i London i april i år.

Nå opplyser påtalemyndighetene om at etterforskningen er stoppet, og saken er henlagt.

– Bevis svekket

Bevisene for sakene er i løpet av sommeren og høsten blitt svekket, opplyste aktor Eva-Marie Persson.

– Bevisene er av en slik karakter at de ikke er tilstrekkeligelige for å anse at påstanden skal underbygges, sier Persson om voldteksanklagen.

Visestatsadvokaten opplyser at de har avhørt vitner som tidligere er avhørt i saken, i tillegg til å avhøre to nye personer.

Under den nye etterforskningen ba også påtalemyndigheten om at Assange skulle møte i svensk rett for å ta nye avhør av ham, men dette ble ikke innvilget.

Sitter fengslet

Assange sitter fengslet i Storbritannia i påvente av en avgjørelse om hvorvidt han skal utleveres til USA. En slik avgjørelse er ventet i februar.

Amerikanske myndigheter anklager Assange for blant annet for å ha hjulpet til med et datainnbrudd som førte til lekkasje av store mengder hemmelighetsstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak.



Lekkasjene førte til nyhetsoppslag i en rekke medier verden over.