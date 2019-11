Da Nyland ble byttet inn til Premier League-debut, fikk han en påminnelse av Terry

Se Aston Villa mot Newcastle på TV 2 Sport Premium og Sumo mandag klokken 20.50.

Ørjan Håskjold Nyland startet sesongen som tredjekeeper, men mot Wolverhampton før landslagsoppholdet fikk nordmannen sin Premier League-debut da Jed Steer måtte ut. Fra før var Tom Heaton ute med skade.

I TV 2s Premier League-podkast blir Aston Villas assistentmanager og Chelsea-helten John Terry rost av den norske 29-åringen.

– Han er en veldig hyggelig person, og han er en som virkelig bryr seg. Han har selvfølgelig mye erfaring å dele. Du kan komme til ham, som alle andre trenere, om det er noe du lurer på eller som du vil diskutere. Døren står alltid åpen, og det er veldig bra. John har vært en fin samtalepartner, og jeg har lært mye hittil. Vi har en fin relasjon hver dag på trening, sier Nyland i podkasten.

– Det gjenspeilte seg litt da jeg ble byttet inn. Han påpekte alle ekstraøktene og alle minuttene på feltet, og at jeg får betalt for det. Det er kjekt å bli påminnet det rett før du skal inn, fortsetter den tidligere Molde-keeperen.

– Han vet hva som skal til

John Terry avsluttet karrieren i Championship for Aston Villa i 2017/18. Da Dean Smith ble hentet inn som Steve Bruces erstatter i Birmingham-klubben i oktober i fjor, fikk han med seg Terry som assistentmanager.

Nyland regner med at Terry har ambisjoner om å bli manager en dag, slik som Frank Lampard og Steven Gerrard fra samme generasjon allerede er.

– Han har jobbet med de kanskje dyktigste managerne du kan ha, og han har nok dannet seg et bilde av hvordan han vil bli. Nå er det greit å kjøre denne som første trenerjobb, og jeg tror at han nettopp har fått godkjent trenerpapirene, så det er greit å lære under folk som har lengre tid i bransjen. Han har erfaringen som kan hjelpe ham selv og trenerapparatet, for han vet hva som skal til, sier Nyland, som spilte i Norges seier over Malta mandag.

Nyland forteller at de forskjellige trenerne har «hver sin bit» på treningsfeltet, der de ofte jobber med «posisjonsspesialiserte øvelser».

– Da kommer erfaringen og kunnskapen til alle frem, så kan man til slutt putte det inn i ett bilde, der vi spiller på stor bane, sier han.

Trygg på Premier League-nivået

Nyland ble hentet til Aston Villa fra tyske Ingolstadt i fjor sommer. Etter 23 kamper i Championship forrige sesong røk akillessenen i romjulen.

– Det ble en skade på verst tenkelige tidspunkt, for jeg hadde virkelig tatt nivået i engelsk fotball og utviklet meg mye, men fra i sommer har jeg vært tålmodig, jobbet godt og kommer tilbake på nivået jeg var på. Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger for jobben jeg har lagt ned på trening den siste tiden. De to siste månedene har vært veldig bra, og det gjenspeilte seg også litt da jeg kunne gå inn uten oppvarming og bidra fra første minutt, sier han.