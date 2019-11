Spesiell stikkpille skal hjelpe Norge i «ekstremt krevende» forhold i OL

På et OL-seminar på Ullevaal Stadion mandag ble mye tid, ikke overraskende, viet de utfordrende forholdene som venter den norske leiren i Tokyo til sommeren.

På scenen satt triatlet Kristian Blummenfelt seg på en sykkel, ikledd en varmevest og lue, i simulerte Tokyo-forhold for å illustrere akkurat hvor krevende det kommer til å bli.

– Jeg svettet cirka to liter på de 40 minuttene. Så det er jo tre liter i timen. Og du kommer godt opp i febertilstand, over 40 grader, på slutten der. Og den fortsetter å stige noe. Og pulsen er langt over terskel, selv om watten (kraften som blir presset ned i pedalene, journ. anm.) gikk ned, forklarte en klissvåt Blummenfelt.

– Det er brutalt når du får den varmedrakten på deg. Kroppen bare visner. Watten dropper, og så må du bare gire ned, gire ned, gire ned... Det er godt å vite hvor viktig det er å tilpasse seg varmen. Vi hadde en ganske god «pre-camp» inn mot prøve-OL i sommer. Jeg føler vi vet ganske godt hva vi skal gjøre, legger han til.

Målte temperatur med stikkpille i konkurranse

I prøve-OL måtte Blummenfelt bryte etter en velt, men lagkameratene Casper Stornes og Gustav Iden ble henholdsvis nummer to og fire.

I forbindelse med prøve-OL testet de ut en slags temperaturpille fra Olympiatoppen, en pille som kontinuerlig måler kjernetemperaturen til utøverne.

– I starten svelget vi pillen, men det ble for unøyaktig for de som regnet på det. Så den må opp andre veien! I starten var det... Det er jo alltid litt rart å putte noe opp der, men du finner en eller annen stilling på det slik at det går lettere og lettere for hver gang, sier Blummenfelt og ler.

Pillen sender informasjon mens den er i kroppen og «går ut igjen når du går på do neste gang», forteller Blummenfelt.

Ida Siobhan Svendsen, fagkonsulent utholdenhet på Olympiatoppen, forklarer:

– Den brukes til å måle kjernetemperaturen. Altså den dype temperaturen innvending i kroppen. Den er på størrelse med en paracet, og den kan enten svelges eller settes som en stikkpille. Da får vi kontinuerlige målinger underveis, og vi måler da spesielt fysisk aktivitet i varmen for å se hvor varme utøverne blir. Og da ser vi også hvilke tiltak vi kan gjøre for å redusere økningen.

– 35 grader og 75 prosent luftfuktighet

Blummenfelt er klar på hvor viktig forberedelsene til Tokyo-OL kommer til å bli.

– Om du ikke er forberedt, så er de forholdene det verste du kan møte. Da blir du slakt, sier han.