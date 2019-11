Aston Martins legendariske DB-serie er antagelig verdens mest kjente sportsbilmodell. Mange mener DB5 er den mest berømte enkeltmodellen av dem alle, noe den britiske sportsbilprodusenten ikke minst kan takke James Bond, 007, for.

Aston Martin og EON Productions som står for produksjonen av James Bond-filmene, skal nå bygge 25 Goldfinger DB5-biler. Disse bilene vil ha innebygd alle de velkjente spesial-effektene fra «Goldfinger»-filmen i 1964. Det er Oscar-vinneren Chris Corbould OBE som skal ha ansvaret for spesial-effektene, slik han har hatt det i åtte tidligere James Bond-filmer.

Bilene skal selvsagt produseres hos Aston Martin Works i Newport Pagnell, der DB5 opprinnelig ble bygd, og de første bilene planlegges levert neste år.

Rimelig skremmende når det stikker ut et maskingeværløp i parklyset! Foto: Simon Clay ©2019 Courtesy of RM

Håndgranat og maskingevær

De gjenskapte 1964-modellene vil være autentiske kopier av Aston Martin DB5 slik vi så den på filmlerretet den gangen, bare med noen viktige tekniske modifikasjoner for å sikre høyest mulig produksjonskvalitet og pålitelighet.

De nye bilene vil ha roterende nummerskiltplater på samme måte som Goldfinger-bilen, og lakken vil være samme Silver Birch som originalen hadde. Ellers vil ihuga fans kjenne igjen veldig mange spesielle effekter, som katapultsetet med utløserknapp på toppen av girspaken, to maskingevær foran, cocktail-shaker med håndgranat, radar, oljespray fra blinklys bak, røykdyse i eksoshalen, skuddsikker plate foran bakruten, kniver som skyter ut fra hjulnav, spikerutkast fra baklys og det spesielle kontrollpanelet på midtkonsollen.

Nå kan du kjøpe James Bond-bilen

25 autentiske kopier

Bilen dukket første gang opp på lerretet i Goldfinger med Sean Connery i hovedrollen som James Bond. Bilen var lastet med spesial-effekter fra Q-avdelingen, og ble øyeblikkelig en favoritt hos kinogjengere. Den regnes i dag som verdens mest gjenkjennelige bil noen sinne.

Til det siste har det selvfølgelig hjulpet at Aston Martin DB5 senere har deltatt i ytterligere seks James Bond-filmer: Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) og Spectre (2015). James Bond og hans DB5 har blitt to ikoner i popkulturen.

Så populær ble DB5 etter filmdebuten at en Corgi mini-modell av den ble solgt i 2,5 millioner eksemplarer allerede det første produksjonsåret (1965). En hel generasjon av barn vokste opp med å ønske seg en Aston Martin, og nå kan altså 25 av dem sikre seg en autentisk kopi av den opprinnelige bilen. Ytterligere tre eksemplarer vil bli produsert. En av dem vil bli hos Aston Martin, en vil havne hos EON Productions, og en vil bli auksjonert ut til veldedige formål.

Et rimelig hyggelig førersete å sette seg inn i, dette! Foto: Simon Clay ©2019 Courtesy of RM

Stykkpris 32,3 mill - før skatter og avgifter

– Forbindelsen mellom Aston Martin og James Bond er noe vi er veldig stolte av. Det er helt spesielt at DB5 fortsetter å være den udiskutable James Bond-bilen etter så mange år. Å eie en Aston Martin har lenge vært det høyeste ønsket for James Bond-fans, men det å eie en original Silver Birch DB5, komplett med spesial-effekter og bygd der den opprinnelige modellen så dagens lys – ja, det må være den ultimate samler-drømmen. Nå kan denne drømmen bli virkelighet for 25 heldige kunder, sier Aston Martin-sjef Andy Palmer i en kommentar.

Og drømmen har en pris: 2,75 millioner britiske pund, som i dag tilsvarer ca. 32,3 millioner norske kroner. Ja, og så kommer skatter og avgifter i tillegg.

Ikke akkurat noen billigbil, nei!

Fem heftige fra James Bond

Solid kontrast: Denne kommer snart fra Aston Martin