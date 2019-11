Årets julekonserter er like rundt hjørnet og to av artistene som skal på turné for å få nordmenn i julestemning er Lisa Stokke (44) og Jørn Hoel (62).

De skal nemlig synge julen inn med turnéen «Julenatt» helt frem til 22.desember, sammen med Emil Solli Tangen, Frøydis Grorud, Lise Mæland og Trond Lien.

Jørn Hoel-forbud

Hadde dette derimot vært noen tiår tilbake kunne nok samarbeidet vært uaktuelt.

Ifølge Stokke nektet nemlig moren henne å høre Hoels sanger, til tross for at datteren var stor fan av Tromsø-artisten. Årsaken skal ha vært at moren mente tekstene til Hoel «ikke sømmet seg» for en tiåring.

– Ja det var vel med den sangen «Vi skal elske i sne», som jeg tror mamma mente var litt for farlig for mine barneører, så jeg fikk faktisk ikke lov til å høre på de sangene, forteller Stokke til God morgen Norge.

«Har en drøm»-artisten signerte noen år senere en plate som Stokkes far fikk med seg i gave til datteren. Ettersom Stokke da var litt eldre ble det godkjent av mor.

Borte i jula

Nå er de to Trømsøværingene klare for juleturné sammen. Flere av konsertene er allerede utsolgt og første stopp blir hjembyen Tromsø.

Deretter går konsertene nesten i ett frem til jula ringes inn. Stokke er derfor glad for at ektemannen tar seg av juleforberedelsene for feiringen som skal skje i London, sammen med barna på 11 og 16 år.

– Jeg er jo borte i hele jula, så jeg har gitt mannen min streng beskjed om at han må pynte til jul selv om jeg ikke er der, så jeg har bestilt juletre allerede, ler hun.

Pinnekjøtt-ekspert

Dette gjelder også for Hoel sin del, men der i huset er det han som står for en viktig del av julemåltidet.

– Ja, jeg har jo en fantastisk kone som fikser alt, så jeg må bare komme meg hjem til juleaften så jeg kan lage pinnekjøtt og kålrabistappe. For jeg lager en sinnssyk god kålrabistappe, avslører Hoel.