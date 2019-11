73-åring gikk til legen med utslett i hendene – fikk skrekkbeskjed

FURET: Slik så den ene håndflaten til den 73 år gamle brasilianske kvinnen ut. Foto: Denis Miyashiro/Jose A. Sanches

En eldre kvinne fra Brasil skjønte ikke hva som skjedde med håndflatene sine, og oppsøkte hudlege. Hun hadde ingen anelse om at hudforandringen var et tegn på at hun var dødssyk.