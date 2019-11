– Drapstruslene kom som en reaksjon på at namsmannen hadde gjennomført lønnstrekk hos vedkommende, opplyser politiadvokat Magne Baltzer Grimstvedt Kvalvik i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Mannen i 30-årene er siktet for motarbeidelse av rettsvesenet og erkjente i fengslingsmøte å ha fremsatt truslene, men nekter straffskyld.

– Truslene ble fremsatt på telefon via en politimann, og vi ser svært alvorlig på at aktører i rettsvesenet utsettes for trusler på grunn av jobben de gjør, sier Grimstvedt Kvalvik.

I Sunnmøre tingrett ble mannen varetektsfengslet i fire uker. Tingretten legger i kjennelsen vekt på at siktede til politiet har uttalt at han ønsker å drepe andre personer før han selv dør.

– Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede har forklart at hans trusler hadde grunnlag i desperasjon og panikk som følge av hans livssituasjon. Denne situasjonen vil være den samme om siktede nå løslates, og dermed stadig danne grunnlag for den panikk som kan utløse nye trusler og eventuelt vold fra siktede, heter det i kjennelsen.

Mannens forsvarer, advokat Sjur Engelsen Lange, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.