– Vi har ingen planer om å plassere våpen i verdensrommet, men dette handler om å erkjenne at verdensrommet er avgjørende for forsvar og avskrekking, tidlig varsling, kommunikasjon og navigasjon, sa Stoltenberg på en pressekonferanse dagen før utenriksministrene samles ved alliansens hovedkvarter i Brussel.

– Å se på verdensrommet som vårt femte domene er et signal om at vi fortsetter å styrke forsvarsevnen på alle områder, sier generalsekretæren. De fire eksisterende domenene er for øvrig land, sjø, luft og cyberrommet.

Kina

Onsdagens møte kommer også til å handle om mange av de faste postene i NATO-sammenheng, inkludert kampen mot terror og byrdefordeling mellom medlemmene i alliansen. Det kommer oppdaterte tall om hvor mye medlemslandene bruker på forsvarsbudsjettet.

NATO-landene skal også diskutere Kina, som inntar en stadig mer fremtredende rolle i verden.

– Med det følger det muligheter, men også mulige utfordringer. Da jeg nylig besøkte USA, møtte jeg folk som ga uttrykk for bekymring for Kina, og da er det viktig at venner og allierte holder sammen. Det gjør NATO enda viktigere for USA.

Uenigheter

Heller ikke denne gangen slipper NATO unna diskusjoner om interne uenigheter i alliansen. En lang rekke medlemsland har fordømt Tyrkias invasjon i Nord-Syria, noe som ble et sentralt tema på forsvarsministermøtet for en snau måned siden.

Nylig kom Frankrikes president med kraftig kritikk av NATO. I et intervju med The Economist omtalte Emmanuel Macron alliansen som hjernedød og sa at Europa må begynne å se på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor.

– Jeg reiser til Paris neste uke. Mitt budskap er at NATO er smidig og tilpasningsdyktig. Det er heller ingen motsetning mellom sterkere europeisk samarbeid og et sterkere NATO, mener Stoltenberg, som også tidligere har sagt at han ikke deler Macrons syn.

Nærmer seg toppmøte

NATO-sjefen gjentar også at det ikke er uvanlig at det er uenighet mellom medlemslandene.

– Vi er 29 demokratier, og det er ting som skiller oss. Til tross for det har vi alltid klart å samle oss rundt kjernen, som er gjensidig forsvar. Det er viktig å gjøre i dag også. I en mer uforutsigbar verden er svaret et sterkere NATO, ikke å svekke båndene, sier han.

Utenriksministermøtet skal i stor grad berede grunnen for toppmøtet om to uker. Da møtes NATO-landenes stats- og regjeringssjefer utenfor London.

