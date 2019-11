Nyheten kommer i en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe fredag.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) skriver i et brev til Stortinget at hun vil igangsette #en utredning om hvordan praksis som har til formål å endre personers seksuelle orientering eller kjønnsidentitet forholder seg til nasjonal lovgivning og menneskerettigheter, herunder diskrimineringsvern og trosfrihet».

– Jeg og Høyres stortingsgruppe er svært glade for at vi nå utreder et forbud mot en praksis som skader og traumatiserer mennesker i en allerede vanskelig situasjon, sier Kristin Ørmen Johnsen, komitéleder for familie- og kulturkomiteen for Høyre på Stortinget.

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har tidligere uttalt at han ikke ser behovet for en slik utredning.

