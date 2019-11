I Broompraten møter vi et knippe kjente profiler for å snakke om bil og lidenskapen rundt dette.

Nå møter vi verdensmester og tidligere Farmen Kjendis-vinner, Pål Anders Ullevålseter. Han tar oss med hjem til Ullevålseter i Nordmarka, og forteller om høydepunktene i karrieren.

Pål Anders innrømmer dessuten at han synes hybridbiler er litt kleint, og at han kun har ladet bilen han vant i Farmen et par ganger – på halvannet år.

Se Broompraten i videovinduet øverst i saken, og hør hvorfor en kineser holdt på å svime av i møtet med verdensmesteren i Rally Dakar: