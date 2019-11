Kun halvannen uke før håndball-VM starter i Japan rystes den rumenske landslagsleiren av en dopingskandale.

Gjennomgikk behandling

Ifølge den rumenske avisen Gazeta Sporturilor er tre spillere fra Romanias VM-tropp, pluss ytterligere én, under mistanke for dopingbruk.

De tre som allerede er anmeldt er Daciana Hosu (ikke med i VM-troppen), Cristina Laslo og Bianca Bazaliuhar. Trioen holder til i Brasov og skal ha gjennomgått intravenøs laserbehandling i klubbens regi.

Også Eliza Buceschi er mistenkt for regelbrudd, men er i motsetning til sine tre lagvenninner ikke anmeldt av rumenske antidopingmyndigheter enda.

Laserbehandlingene, som ble oppdaget via Instagram, skal ikke være forbudt ifølge regelverket til Det internasjonale antidopingbyrået (WADA), men:

– Dette programmet er tillatt i henhold til internasjonale regler, men ikke nasjonale (rumenske), sier Romanias svenske landslagssjef Tomas Ryde til Aftonbladet.

Håndballpresident Alexandru Dedu opplyser at ingen av de dopingmistenkte spillerne får lov til å reise til VM i Japan, som starter 30. november.



Slag i trynet

Ryde melder at det er sjokk i troppen. På spørsmål fra Aftonbladet om spillerne er viktige for laget, svarer han:

– Så inn i helvete. Det er to fra startoppstillingen, erstatteren til Cristina Neague og en forsvarsspiller, sier Ryde.

– Laget er ganske krasjet mentalt nå.

Romania tok VM-bronse i 2015 og tapte semifinalen mot Russland i EM i Frankrike i fjor.



TV 2s håndballekspert forstår godt at svenske Ryde er i sjokk.

– Dette er et voldsomt slag for Romania. Det er også grisetrist for håndballen, sier Bent Svele.



– Romania gjorde det bra sist i EM. Det største for lag fra Øst-Europa er OL. Med en smalere og dårligere tropp når det også er kamp om OL-plassene i VM, så er det tøft for Romania.

Artikkelen oppdateres.