Nær halvparten handler på kreditt på Black Friday

Amerikanere har lang tradisjon for å innlede julehandelen den siste fredagen i november, dagen etter Thanksgiving.

I Norge ble shoppingfenomenet Black Friday introdusert i 2010 av det som den gang het Norwegian Outlet i Vestby, ifølge Wikipedia.

Siden har nordmenn trykket handledagen til sitt bryst. 94 prosent av nordmenn kjenner til Black Friday, og halvparten av Norges befolkning handler denne dagen. Det viser en undersøkelse YouGov har gjennomført for Danske Bank.

Folk oppgir at de handler i snitt for rundt 3000 kroner denne dagen. Til sammen legger vi igjen 11,3 milliarder kroner i butikkene i løpet av Black Friday, som i år er 29. november.

Mange handler på impuls

59 prosent av de spurte innrømmer at de bruker mer penger enn de burde på handel- og tilbudsdager. 45 prosent sier at de ikke planlegger innkjøpene noe særlig, men benytter seg av tilbudene de kommer over.

13 prosent oppgir at de bruker lang tid eller en god del tid på å undersøke hvor de kan finne de beste tilbudene.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank oppfordrer folk til å sette opp en plan for hva man skal ha og hvor mye man skal bruke.

– Ett av funnene i undersøkelsen er at en veldig stor andel handler mye på impuls. Den fella mange går i, er at de kjøper ting bare fordi det er billig og handler for mer enn de hadde tenkt, sier Tvetenstrand til TV 2.

PLANLEGG INNKJØPENE: Ikke kjøp noe bare fordi det er billig, oppfordrer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Danske Bank

– Gjør research

Det kan være smart å bruke litt tid på forhånd på å søke litt og bruke prissammenligningstjenester. De aller fleste butikker har også nettbutikker, så det er ingen stor jobb å finne ut av hva varen kostet i utgangspunktet.

Hvis man uansett trenger noe dyrt som ny vaskemaskin, PC eller mobiltelefon, er det mulig å gjøre gode kjøp. Forbrukerøkonomen tipser også om at det kan lønne seg å gjøre unna noen julegavekjøp denne dagen.

– Julen kommer jo snart, og de fleste skal kjøpe noen julegaver. Hvis man er flink til å sette opp en gaveliste nå, kan man kjøpe de gavene man tenker til en rimeligere pris, sier Tvetenstrand.

Kvitter seg med restpartier

Også Forbrukerrådet anbefaler folk å sjekke priser før salget og sammenligne med det varen koster til nedsatt pris. Jurist Thomas Iversen kommer samtidig med en advarsel.

– De mest nedsatte varene er ofte ukurante og kanskje ikke det du egentlig ser etter. Uansett så har du alle vanlige forbrukerrettigheter når du handler på salg, påpeker Iversen overfor TV 2.