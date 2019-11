Othilie (17) gjorde én liten feil i selvbetjeningskassen – ble bannlyst fra kjøpesenter

Bananen Othilie Erlandsen valgte i kassen kostet to kroner mindre enn det hun hadde trykket inn.

Uvitende om at hun hadde trykket feil, gikk hun torsdag forrige uke gjennom sperringen.

Da ble hun stanset av en ansatt i butikken, som var sikker på at 17-åringen hadde tastet inn feil banan med vilje.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

– Jeg fikk helt sjokk, sier Erlandsen til TV 2.

«Nei, dette var ikke en feil»

Hun sier at hun ble stilt til veggs av den ansatte, som er en såkalt servicevert i butikken, og at hun deretter måtte bli med til butikksjefens kontor.

– De sa at det ikke er forskjell på to kroner, to hundre kroner eller to tusen kroner. Et tyveri var et tyveri, sier hun.

Hun ble informert om at butikken har tre forskjellige typer bananer, og at det er viktig å taste inn riktig type banan i selvbetjeningskassen.

– Jeg vet ikke engang hva jeg sa, for jeg var helt ute av meg. Men jeg forklarte i hvert fall at jeg ikke tenkte over hvilken type banan jeg hadde tatt med meg, men hun sa jeg hadde gjort det med vilje. Hun sa: «Nei, dette var ikke en feil», sier hun til TV 2.

På den ansattes kontor fikk Erlandsen beskjed om at hun kom til å bli anmeldt for tyveri, og at hun fra nå av var utestengt fra kjøpesenteret Farmandstredet, som Meny er i, i tre måneder.

KASTET UT: Meny-butikken ligger i kjøpesenteret Farmandstredet i Tønsberg. Foto: Wikimedia Commons

– Jeg syntes at det var litt skummelt. Jeg hadde ikke gjort noe kriminelt, sier Erlandsen.

Erlandsen påstår at serviceverten observerte henne da hun tastet inn feil type banan, og at hun skulle ønske at hun da ble gjort oppmerksom på feilen.

– Hun sto bare å så på. Hun ventet til jeg hadde tastet inn feil, betalt og gått ut. Så tok hun meg, sier hun.

Måtte betale to kroner

17-åringen måtte betale de to kronene hun skyldte for bananen, og deretter kom en vekter og førte henne til et annet kontor.

Erlandsen forteller at han ba henne skrive under på at hun hadde forsøkt å stjele fra Meny.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg spurte han hva jeg skulle gjøre. Han sa at det ville være voksent av meg å skrive under, sier hun.

Erlandsen fikk lov til å ringe faren sin.

– Pappa fikk heldigvis litt fornuft i meg, og sa at jeg for all del ikke måtte skrive under, sier hun.

Vil legge saken død

Hilde Marie Hallenstvet er kjøpmann på Meny Farmanstredet, og hun sier til TV 2 at saken er avsluttet fra deres kant og at Othilies familie er informert om dette.