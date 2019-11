James Van Der Beek (42), kjent for sin rolle som Dawson i ungdomsserien «Dawson's Creek», er for tiden i dyp sorg.

Under et intervju i forbindelse med TV-programmet «Dancing With the Stars», gjengitt av det amerikanske nettstedet People, fortalte stjernen at kona Kimberly Brook (37) nettopp har gjennomgått en spontanabort.

– Min kone Kimberly og jeg går igjennom alle kommende foreldre verste mareritt. Vi har mistet barnet, sier en følelsesladd Van Der Beek i intervjuet og la til:

– Man vet aldri hvorfor disse ting skjer, det er det vi har fortalt våre barn. Alt man vet er at det bringer en nærmere sammen, åpner hjertet ditt og gjør deg mer takknemlig. Det gjør deg mer menneskelig.

Delte på Instagram

Skuespilleren delte senere den triste nyheten på bildedelingstjenesten Instagram. Under et bilde av kona Kimberly og eldstedatteren Olivia skriver han:

«Ødelagte. Knuste. I sjokk. Det er sånn vi føler det nå etter at sjelen vi skulle ønske velkommen til familien vår i april har tatt en snarvei til hva enn som finnes etter dette livet. Vi har vært igjennom dette før, men aldri så sent i en graviditet, og aldri med en så skummel og forferdelig trussel mot Kimberly og hennes helse. Jeg er takknemlig for at hun nå er på bedringens vei», skriver han og avslutter med å takke familie og venner som har vært der for dem i den vanskelige tiden.

Storfamilie

Paret har allerede barna Olivia (9), Joshua (7), Annabel Leah (5), Emilia (3) og Gwendolyn på 16 måneder. Tidlig i oktober annonserte paret gladnyheten via Instagram at de ventet barn nummer seks. Slik ble det dessverre ikke.

Det skal derimot ikke være første gang paret har mistet et barn.

Samtidig som han delte gladnyheten om det kommende barnet i oktober, skrev skuespilleren også noen linjer om det å miste et barn. Den gang ønsket skuespilleren å «fjerne meningsløs stigma rundt opplevelsen» og oppmuntre folk som går igjennom det samme.

Ved spørsmålet om hvordan paret klarte å håndtere de hjerteknusende nyhetene skal skuespilleren den gang ha svart:

– Det eneste rådet jeg har er at du kan ikke finne noen grunn for det, og man kan ikke snakke seg ut av det. Du må bare la deg selv gå igjennom det, gjennom reisen, og bare være der for hverandre.

Nå ser det altså ut som paret må igjennom smerten en gang til.