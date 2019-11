Mazyar Keshvari (38) ble i oktober dømt til syv måneders fengsel for å ha levert fiktive reiseregninger verdt 450.000 kroner.

Nå har statsadvokaten besluttet å anke saken. Aktor Susie Bergstrand ba om 18 måneder ubetinget fengsel da saken var oppe i Nedre Romerike tingrett i oktober.

– Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff. Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått i anledning vervet som stortingsrepresentant, heter det i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Saken vil om kort tid bli oversendt Eidsivating lagmannsrett som vil ta stilling til om anken skal tas under behandling.



Tilsto

Frp-representanten har erkjent grovt bedrageri og at han har fått Stortinget til å utbetale 450.000 kroner urettmessig ved å levere fiktive reiseregninger.

Saken gikk dermed som en såkalt tilståelsessak.

I retten tilstod Keshvari at de reisene han er siktet for, gjelder reiser han har diktet opp. Han innrømte også at han skjønte at det han gjorde ikke var lovlig da han sendte inn falske refusjoner for reiser. Aktor erkjenner at strafferammen for grovt bedrageri på 450.000 normalt er omkring fem måneders ubetinget fengsel.

Vara for Siv Jensen

Keshvari har vært en kjent skikkelse i Frp over lengre tid. 38-åringen har vært Siv Jensens vararepresentant på Stortinget, ettersom partilederen sitter i regjering.

Keshvari har i en periode vært sykmeldt på ubestemt tid. Tidligere partileder Carl I. Hagen har vært vara for Keshvari på Stortinget i mesteparten av tiden.

Keshvari var formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Oslo fra 2004 til 2006, og sentralstyremedlem i FpU fra 2008 til 2010. I 2007 ble han medlem av Oslo bystyre for Fremskrittspartiet.

Siden 2017 har Keshvari vært leder i Oslo Frp. I en pressemelding fra tidligere i oktober ønsker Keshvari å takke for seg og de årene han har vært politiker i Frp.

Keshvari har blant annet vært formann i Groruddalen FpU, sentralstyremedlem i FpU, leder av Alna FrP og varamedlem til Sentralstyret i FrP.

Saken oppdateres!